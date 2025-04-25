春季聯賽合庫續居分組第1 台壽霸龍陽耀勳開轟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）全國成棒春季聯賽合作金庫投手游騰堯今天先發5局失1分，率隊以3比1擊敗台南市、續居分組第1名；台中台壽霸龍隊陽耀勳開轟，率隊以2比1擊敗台北興富發隊，拿下預賽第10勝。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽，合作金庫成棒隊今天與台南市成棒隊交手，合庫3局上靠著保送、安打、暴投先馳得點，再靠著楊振裕二壘打添分、馬文修高飛犧牲打送回團隊第3分。

合庫今天派出投手游騰堯先發，前3局雖有被敲出安打、投出保送讓對手上壘，但力守不失分，直到4局下1人出局後被陳致均敲出陽春砲掉分，但及時回穩、沒有擴大失分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游騰堯今天總計用68球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投，林佾葳、林志穎、王政浩依序登板，沒有多掉分數，替球隊守住勝利，合庫賽後以戰績12勝3敗、續居分組第1名。

台中台壽霸龍隊今天與台北興富發隊交手，興富發隊6局上先馳得點，7局下台壽霸龍隊陽耀勳敲出扳平比數陽春砲，再靠著保送、盜壘、簡子寬安打送回超前分，終場以2比1搶勝，賽後戰績10勝3敗1和、暫居分組第2名。（編輯：龍柏安）1140425