徐若熙先發5局8K無失分 球探關注沒壓力丟出品質

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊投手徐若熙今天先發出賽吸引美職多隊球探到場，投5局飆出8次三振無失分、無關勝敗；今天用球數不多退場，他表示身體沒狀況，把每場比賽品質丟好才有機會被看到。

龍隊今天在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，派出本土王牌投手徐若熙先發，徐若熙開賽連抓12個出局數，直到5局上才被陳俊秀敲出第1支安打，但沒讓兄弟拿下分數。

徐若熙今天總計用69球投5局，僅被敲出1支安打，投出8次三振、1次四壞保送、無失分，最快球速155公里、無關勝敗；龍隊終場以1比4吞敗。

徐若熙投到4局，防護員和教練有上場關心，徐若熙表示，可能是好球帶有些落差、有跟教練討論一下，身體沒有狀況；5局投完用球數不多就退場，他表示，教練團有規劃，照著教練團的安排走，沒有特別去爭取續投，自己還年輕。

龍隊對本土投手的先發出賽安排休息時間拉得比較長，徐若熙表示，調整沒有問題，今天主要策略就是攻擊好球帶，沒有特別去想三振數，但投到4、5局，想要丟邊邊角角的球被打者選掉，很多好球帶邊緣的球也沒獲得主審青睞，造成用球數變多。

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前4局都沒讓兄弟打者上到壘包，5局被敲出第1支安打後有些動作，徐若熙解釋，主要是對自己生氣，那球有點失投、丟到好球帶中間才會被打出安打。

徐若熙登板吸引國外球探追蹤關注，今天台北大巨蛋也有美職球隊的球探到場，徐若熙表示，沒有多想，是否有旅外機會的事情交給經紀人處理，現階段把每場比賽丟好、幫助球隊一直贏下去，每場比賽品質丟好、才有機會被看到。（編輯：龍柏安）1140426