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徐若熙好投因劉俊緯失誤吞敗 葉君璋不責怪

2025/6/13 17:44
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊投手徐若熙昨天8.2局好投，但游擊手劉俊緯再見失誤，徐若熙苦吞敗投。總教練葉君璋今天說，每個人都表現很好，不責怪劉俊緯，「是我沒有做好。」

徐若熙昨天在台北大巨蛋先發對富邦悍將隊，用103球投8.2局，僅被擊出5支安打，飆11次三振。徐若熙一路投到第9局都沒掉分，但被敲2支安打後，在2出局時退場換隊友陳冠偉登板，陳冠偉投出保送形成滿壘後，范國宸擊出游擊方向滾地球，劉俊緯發生再見傳球失誤。

葉君璋表示，「的確是有考慮」讓徐若熙完投，尤其最後被打的安打（只）投1顆球而已，最後選擇讓徐若熙下來。如果沒提早換下徐若熙，可能也會導致不好結果，「最難的就是這個」，這件事就是勝敗成果關鍵。

他說，「我們是一個團隊」，每個人做好本分，「是我沒有做好」，讓比賽輸球，大家都盡全力了，選手表現都很好。

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至於劉俊緯再見失誤，葉君璋表示，沒怪劉俊緯，本來就不是守備見長，從剛入隊到現在守備進步已超出他想像、很棒了，當然有很多空間要努力。最大問題是當下沒換上守備更好的張政禹，「不是他（劉俊緯）的問題。」

被問及賽後有沒有跟劉俊緯說什麼，葉君璋說：「我怕他哭出來，所以我沒有跟他講什麼，他是對自己表現很在意的球員，有時候還是要讓每個人消化一下。」（編輯：李明宗）1140613

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