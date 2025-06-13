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纏鬥3打席 戴培峰：徐若熙變化球狀況非常好

2025/6/13 19:14（6/13 19:46 更新）
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中華職棒味全龍隊投手徐若熙12日先發8.2局好投惜吞敗。從徐若熙手中敲出1支安打的戴培峰（前）13日受訪時說，徐若熙的指叉球、變速球狀況真的很好。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月13日
中華職棒味全龍隊投手徐若熙12日先發8.2局好投惜吞敗。從徐若熙手中敲出1支安打的戴培峰（前）13日受訪時說，徐若熙的指叉球、變速球狀況真的很好。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月13日
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職富邦悍將昨天擊退味全龍，不過也被徐若熙封鎖了8.2局，戴培峰從徐若熙手中敲出1支安打，也纏鬥多球。戴培峰今天表示，徐若熙變化球狀況非常好，自己也沒掌握好紅中。

面對味全龍王牌投手徐若熙，富邦悍將打線昨天前8局遭到封鎖，不過，戴培峰2局下在纏鬥到第8球時敲出一壘安打，5局下第6球遭到三振，8局下到第7球擊出三壘方向滾地球出局，都有效與徐若熙纏鬥。

戴培峰今天坦言：「其實很多球我都打不出去，最近狀況滿糟糕的，昨天2次紅中我都打不到，因為他（徐若熙）的球很難打，不把握就沒有機會了，結果打到壞球，我們打得很辛苦，他真的是滿厲害的。」

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戴培峰提到，因為徐若熙的球速很快，昨天一直都是設定直球，「沒想到昨天對我1顆直球都沒有，他的直球好像沒有到之前那種完全揮不到的感覺，但指叉球、變速球狀況真的很好，變化球都可以控在很好的位置，能耗到他的球數就很不容易了」。

另外，昨天張奕後援1局拿下勝投，被戴培峰「神預言」說中，戴培峰笑說，因為來到大巨蛋就回想起張奕12強在大巨蛋中繼拿下2勝，「昨天第9局他投得真的很好，剛好就想到12強預賽，想說會不會也有機會，後來就真的逆轉，他可能有附帶什麼能力值，但他可能覺得我很煩吧」。（編輯：管中維）1140613

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