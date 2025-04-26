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BCL東亞區資格賽 領航猿滅雅加達明燈奪3連勝

2025/4/26 22:46（4/26 22:56 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊26日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽面對印尼雅加達明燈隊，靠著洋將瓊斯（Jarrod Jones）（中）攻下全隊最高16分，以66比63驚險捍衛主場，取得分組賽3連勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月26日
台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊26日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽面對印尼雅加達明燈隊，靠著洋將瓊斯（Jarrod Jones）（中）攻下全隊最高16分，以66比63驚險捍衛主場，取得分組賽3連勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月26日
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（中央社記者陳容琛新北26日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天靠著洋將瓊斯攻下16分，在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽以66比63擊敗印尼雅加達明燈，取得分組3連勝。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽，其中在東亞區資格賽匯集台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及泰國等國家的職業球隊，將8支球隊分成A、B兩組，歷經分組循環賽後，取分組前2名晉級4強，最後將有2隊獲得亞洲籃球冠軍聯賽的會內賽門票。

代表台灣征戰的領航猿今天在主場新莊體育館面對雅加達明燈，雖然在首節建立9分領先，但僅帶著1分領先進入中場休息，所幸易籃後靠著洋將瓊斯（Jarrod Jones）、伯朗（Alec Brown）搭配盧峻翔聯手發揮，領航猿再度擴大領先，最後更在決勝節擋住對手反撲，有驚無險守住勝利。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時提到，即便開局球員表現不錯，然而第2節無法有效應對對手增加防守強度，導致比分遭追近，但在下半場打出侵略性，「這場勝利對我們晉級機率提高很多，而明天比賽也很重要，我們回去需要好好恢復，希望順利晉級4強。」

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此役盧峻翔投籃手感不佳，全場11投僅2中、進帳11分，卡米諾斯認為，盧峻翔沒有什麼問題，防守能力也不錯，「他不會每場都大量得分，後面也製造對手犯規、站上罰球線，很開心今天靠著團隊贏得比賽。」

盧峻翔則提到，近期目標還是PLG總冠軍賽，並利用這次的亞洲籃球冠軍聯賽檢視自身狀態，「很明顯這場我的狀態沒有很好，所以準備接下來總冠軍賽的過程中，讓我知道必須再上緊發條。」（編輯：李亨山）1140426

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