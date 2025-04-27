徐若熙單局花30球想較多 好投本週續留輪值

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍昨天迎戰中信兄弟，投手徐若熙先發5局8K無失分，用球數不算多，總教練葉君璋解釋，主要是第5局單局花30球，加上腳有點抽筋才會選擇換投，徐若熙本週會留在輪值。

龍隊昨天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，派出本土投手徐若熙先發，徐若熙開賽連抓12個出局數，直到5局才被陳俊秀敲出安打，但也沒有失掉分數。這場比賽中信兄弟以4比1擊敗味全龍。

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徐若熙總計用69球投5局，僅被敲出1支安打，投出8次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速155公里，無關勝敗。徐若熙昨天比賽用球數不多，前4局僅花39球，但5局單局就花了30球。

葉君璋被問起用球數不多選擇換投原因，他解釋，徐若熙5局單局就投30顆，觀察起來是想太多，不想要被打者打到他的球，這部分再修正就好，加上投到5局腳有點抽筋，保險起見選擇換投，但整體而言整場比賽控制的很好，本週會繼續留在先發輪值中、不會下二軍輪休。（編輯：陳清芳）1140427