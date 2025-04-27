劉基鴻超前安助龍搶勝 郭天信吞K甩棒葉總有提醒

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍今天與中信兄弟交手，劉基鴻7局下關鍵一擊超前比數率隊2比1搶勝；郭天信7局吞K不滿好球帶甩棒，總教練葉君璋理解想表現時遇狀況易激動，慢慢成熟要更能控制自己。

味全龍隊25日起在台北大巨蛋與中信兄弟打3連戰有不錯票房成績，25日首日入場1萬3567人，昨天及今天推出「龍星大樂」主題日，安排賽後歌手演出表演，昨天吸引2萬9156名關注入場，今天加上韓國女團NMIXX高人氣帶動，吸引3萬1889名觀眾入場，為本季週日單場票房新高。

兄弟今天1局上宋晟睿率先敲出安打，2人出局後許基宏補上安打先馳得點，龍隊3局下陳子豪選到四壞保送，李凱威敲出二壘打推進，再靠著劉基鴻滾地球跑回追平分。

兩隊一路僵持，龍隊7局下突破，曾聖安選到四壞保送上壘，2人出局後李凱威安打推進，劉基鴻敲出超前比數安打；劉基鴻單場3打數敲出1支安打，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手龍聖（Zac Lowther）用112球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分、無關勝敗。李超中繼投1局無失分，奪下個人中職生涯首勝。

龍隊總教練葉君璋表示，龍聖之前下二軍輪休，今天球感不是這麼好，很多時候壞球走在前面，還好有好的結果，過程中數度想要換投，都爭取要再投1個人次，也很感謝龍聖。

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7局下龍隊進攻對於好球帶有不滿，郭天信吞K後直接甩棒，吉力吉撈．鞏冠吞下三振後也有反應。葉君璋表示，之前也有發生過類似狀況，可能主審想要撿得很完美，反而容易出錯，還是要克服。

葉君璋提到，理解球員想要求表現時，遇到這樣的狀況會有比較激動的動作，也提醒郭天信要修正，隨著年紀越大，慢慢成熟，要更能控制自己。（編輯：管中維）1140427