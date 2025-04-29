春季聯賽台啤9連勝晉級 C組預賽終戰決定外卡

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）全國成棒甲組春季聯賽C組預賽台灣啤酒今天與中華科大交手，台灣啤酒王品傑5局失1分率隊以8比3搶勝、預賽9戰全勝，以分組第1晉級；C組最後一場比賽將決定外卡晉級資格。

114年全國成棒甲組春季聯賽C組大學隊預賽，台灣啤酒（國體大）戰績亮眼，今天與中華科大交手，開賽1局上靠著安打、盜壘、失誤、顏采丞安打先馳得點，鄭瑋翔三壘打送回2分，取得3比0領先。

台灣啤酒3局上再起攻勢，靠著單局4安再拿3分，7局上謝孟廷適時安打送回團隊第7分，9局上再靠著保送、盜壘、暴投多跑回1分保險分，今天團隊共敲出17支安打、打線發揮。

台灣啤酒先發投手王品傑總計用78球投5局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，6局開始啟動牛棚，僅陳政貴在7局下再掉2分，沒有擴大失分危機，王品傑為勝投。

台灣運彩（輔仁大學）今天與高雄大學交手，兩隊攻勢往來，台灣運彩3局打完以3比4落後，4局下靠著曾佑恩安打先將比數扳平，2人出局後魏大鈞二壘打送回超前分，終場以5比4搶勝。

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C組前5名晉級隊伍已經確定，台灣啤酒預賽9戰全勝、沒有敗績，分組排名第1，台灣運彩戰績7勝2敗、排名第2，台鋼科大、嘉義諸羅山（嘉義大學）、台灣中油（開南大學）也都確定晉級。

C組比賽最後一場比賽為台灣中油與中信科大交手，結果將影響外卡名額，目前富邦公牛（台灣體大）4勝4敗1和、暫居第6，中信科大則以3勝4敗1和排名第7。（編輯：龍柏安）1140429