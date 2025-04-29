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李慈雲全大運鐵餅摘金 30歲當國手亞錦賽有目標

2025/4/29 19:04（4/29 19:46 更新）
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114年全國大專校院運動會在台南，國立體大李慈雲（圖）睽違8年再度參賽，儘管年齡增長，但成績不退反進，29日在鐵餅決賽擲出55公尺64成績，將金牌收入囊中。中央社記者黃巧雯攝 114年4月29日
114年全國大專校院運動會在台南，國立體大李慈雲（圖）睽違8年再度參賽，儘管年齡增長，但成績不退反進，29日在鐵餅決賽擲出55公尺64成績，將金牌收入囊中。中央社記者黃巧雯攝 114年4月29日
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（中央社記者黃巧雯台南29日電）114年全國大專校院運動會在台南舉行，國立體大李慈雲睽違8年再度參賽，今天在鐵餅決賽以55公尺64摘金；後續迎接5月亞錦賽，30歲才實現國手夢的他喊話，目標為達標名古屋亞運。

李慈雲今年3月大專田徑公開賽擲出58公尺96，不僅打破王耀輝在民國99年締造鐵餅全國紀錄，還達到5月亞錦賽參賽標準，讓他一圓國手夢。

李慈雲曾在104至106年參加全大運，最近一次是在106年參賽，以48公尺65奪得金牌；今天再次站上全大運舞台，儘管年齡增長，但成績不退反進，擲出55公尺64成績，將金牌收入囊中。

「今天丟起來，感覺有點差」，李慈雲接受媒體聯訪時表示，主要藉由全大運嘗試新東西，他舉例，像是調整旋轉的流暢性、提升速度。

回顧8年前，李慈雲坦言，原本以為可能是最後一次全大運，沒想到會練到30歲，特別是還能在30歲這一年實現國手夢，也讓他意想不到；讓他堅持至今的動力，就是希望能作為其他年輕選手追尋的目標。

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李慈雲去年夏天開始接受前奧運國手林家瑩指導後，進步幅度顯著，他認為，關鍵在於以前總想要用蠻力，現在則是補足技術。

距離生涯首場亞錦賽不到1個月，李慈雲也難掩興奮，他指出，「沒看過國際賽是什麼樣子，想說要拿出自己最好狀況」，他也喊話，目標是亞錦賽能達標明年名古屋亞運。（編輯：陳仁華）1140429

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