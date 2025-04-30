艾夫伯飆19分仍難救 國王吞BCL東亞區資格賽首敗

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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天在BCL Asia東亞區資格賽迎戰蒙古烏蘭巴托野馬，可惜即便艾夫伯攻下全隊最高19分，最後仍以68比81吞下資格賽首敗。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），其中在東亞區資格賽匯集台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及泰國等國家的職業球隊，將8支球隊分成A、B兩組，歷經分組循環賽後，取分組前2晉級4強，最後將有2隊獲得亞洲籃球冠軍聯賽的會內賽門票。

代表台灣征戰的國王在BCL Asia東亞區資格賽已經取得2連勝，今天持續在主場新莊體育館面對烏蘭巴托野馬，然而前3節打完還手握3分領先的國王，卻在第4節擋不住對手洋將喬迪（Jordy Tshimanga）、喬登（Jordan Tolbert），導致最後遭到逆轉，苦吞資格賽首敗。

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國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時指出，野馬隊正處於巔峰狀態，反觀國王發生18次失誤，並讓對手多出手21次，同時強調4天3戰並非輸球的藉口，因為對手也是搭飛機來台灣，「我們必須準備好打這場比賽，只是這樣的表現非常難獲勝」。

此役獲得全隊最高19分的艾夫伯（Michael Efevberha）表示，團隊得要學會不能太低估對手，「今天他們帶著冠軍隊氣勢跟我們拚戰，而失誤、沒有卡位對我們造成很大傷害，接下來到對方主場只會更辛苦，所以我們一定要準備好」。（編輯：管中維）1140430