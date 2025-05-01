莊佳龍獲李智凱、唐嘉鴻指點 全大運體操獲4金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台南1日電）輔仁大學的莊佳龍今年全大運競技體操在個人全能、地板、鞍馬、雙槓獲4金。他今天說，李智凱、唐嘉鴻在國訓時會提醒動作，對他幫助很大，盼未來有機會參加國際賽，能提升成隊成績。

莊佳龍去年全國大專校院運動會首度參賽，就斬獲3金1銀2銅，唯一無緣獎牌的就是雙槓，而他今年台南全大運先是在個人全能項目完成連霸，地板同樣是連2屆摘金，並獲得首面雙槓金牌。

不僅如此，莊佳龍今天在鞍馬決賽，以13.125分奪金，讓國北教大蕭佑然挑戰4連霸夢碎，至於莊佳龍在單槓、吊環都以銅牌作收。

莊佳龍接受媒體聯訪時表示，這次全大運成隊競賽攸關德國世界大學運動會國手選拔，因此他提早在今年1月亞錦賽選拔時就開始準備，他自認這次整體狀況還不錯。

在6月亞錦賽後，莊佳龍將迎接生涯首次世大運，他表示，希望能在這段時間提升動作穩定性和流暢度，上半年國際賽結束後，也會逐步加入新動作、提升整套難度，希望有機會參加明年名古屋亞運。

透過 Google News 追蹤中央社

莊佳龍從高中就進入國訓中心，至今已經4年多，平時訓練也會遇到「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻，他說，兩人對他幫助很大，「我可能單槓飛行動作沒那麼好，嘉鴻哥會提醒我，凱哥也會告訴我，鞍馬哪裡可能需要調整。」

莊佳龍表示，期待未來有機會能與2位學長一同征戰國際賽，希望屆時在成隊競賽時，在成績部分也能夠幫上忙。（編輯：李亨山）1140501