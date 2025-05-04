PLG冠軍賽5/5登場 盧峻翔林志傑跨世代對決成焦點

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（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 總冠軍賽將於明天登場，由例行賽龍頭桃園璞園領航猿對戰台北富邦勇士，年度最有價值球員（MVP）得主盧峻翔與「野獸」林志傑的跨世代對決將成為焦點。

PLG總冠軍賽將於5月5日在桃園市立綜合體育館點燃戰火，握有首戰主場優勢的領航猿將與勇士正面交鋒。本季年度教練領航猿主帥卡米諾斯（Iurgi Caminos）今天出席媒體日接受採訪時表示，總冠軍賽是新的旅程，並寄望盧峻翔能在關鍵時刻發揮改變戰局能力。

至於勇士將力拚5年內第4座冠軍，首度以執行教練登上PLG總冠軍賽舞台的吳永仁表示，季後賽首輪的壓力比較大，如願晉級後，壓力則跑到領航猿那邊，勇士則帶著挑戰者身分衝擊，並直言不會給自己及球員過多壓力，甚至打趣說：「除了第1季以外，過往獲得年度教練的球隊都不是總冠軍。」

值得一提的是，蟬聯年度MVP的盧峻翔與「野獸」林志傑的跨世代對決，將成為本季總冠軍賽的觀戰焦點。盧峻翔表示，林志傑不僅是台灣籃球史上最佳球員（GOAT），更是所有人學習目標，並笑說：「都已經40幾歲了，還在跟20幾歲的球員打總冠軍賽。」

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然而，林志傑受到手腕傷勢影響，在季後賽首輪發揮不如預期，但他沒有找任何藉口，僅提到身為職業球員表現不好，就是接受大家批評，「平常心看待，不需要給自己太多壓力。」

吳永仁認為，林志傑是大賽型選手，場面愈大發揮愈出色，出賽狀況應該沒有問題。（編輯：管中維）1140504