林泓育連16個球季開轟 桃猿賞悍將主場7連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北6日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，樂天桃猿隊林泓育在5局上轟出陽春砲，達成連續16個球季都有全壘打紀錄，終場桃猿以5比1擊退富邦悍將，讓悍將苦吞4連敗、新莊主場7連敗。

桃猿隊今天在5個半局各攻下1分，1局上陳晨威敲二壘安打後，林智平再敲安打送回第1分；3局上一、三壘有人時，林泓育擊出高飛犧牲打送回1分；4局上吳桀睿、余德龍接連敲安打，再攻下1分。

林泓育在5局上從范柏絜手中轟出陽春全壘打，本季首轟出爐，同時也達成生涯900得分里程碑，為史上第4人；7局上林泓育選到保送後，林子偉再敲三壘安打帶有1分打點，終場桃猿隊就以5比1奪勝。

單場MVP就由開轟的林泓育獲得，賽後桃猿總教練古久保健二也稱讚，林泓育是球隊不可或缺的存在，「包含小胖（林泓育）、智平這些資深選手對球隊的貢獻都非常大。」古久保健二指出，目前球隊有很多傷兵等狀況出現，「一直都有跟選手提醒說做好自己工作就好。」

談到今天的全壘打，賽後林泓育直呼，「今天風很大，我真的有點意外，所以一開始就催落跑（加速跑），怕死在二壘。」林泓育在第7局也一路從一壘跑回本壘，39歲的他笑說：「還有機會可以在這邊跑就跑吧！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林泓育從新人年2010年開始，連續16個球季都有開轟紀錄，不過他表示，「我在場上很少會去想要打全壘打，我打第4棒的價值跟別人不太一樣，我是以球隊需要去做反應，不管任何方式就是要把跑者送回來，現在能力沒有以前那麼好，希望用可以的能力去幫助球隊。」

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰用99球投5.2局，被敲出7支安打，投1次保送、3次三振，失掉1分，奪下本季第4勝。（編輯：張雅淨）1140506