伍鐸能生存原因性格腦袋兼具 8局無責失助龍搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍38歲投手伍鐸今天8局無責失好投，張政禹拿著魚雷棒開轟，龍隊以4比1擊敗樂天桃猿、拿下近期2連勝；總教練葉君璋透露，是否讓伍鐸完投討論到最後一刻，並點出伍鐸生存原因是性格加頭腦。

龍隊今天在天母棒球場迎戰樂天桃猿，龍隊2局下2人出局後張政禹敲出陽春砲，為個人本季首轟，也是中職4月底開放使用魚雷棒後，首名拿著魚雷棒開轟的球員，蔣少宏補上二壘打，郭天信選到四壞保送，陳子豪安打送回球隊第2分。

龍隊7局下陳子豪、朱育賢都敲出二壘打再添1分，8局下吉力吉撈．鞏冠、張政禹、蔣少宏接連安打攻占滿壘，1人出局後陳子豪高飛犧牲打替球隊多添1分保險分。

龍隊派出伍鐸（Bryan Woodall）先發，開賽1局上被陳晨威敲出安打，但沒讓桃猿延續攻勢，2、3局都讓桃猿隊3上3下，4局上有狀況，隊友失誤讓陳晨威上壘，被林政華敲出內野安打，再被林智平敲安掉分，及時回穩沒有擴大失分危機。

伍鐸今天總計用89球投8局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、1次四死球保送，失掉1分非責失分，也是繼2021年10月20日後，再度單場投滿8局，拿下個人本季第2勝，獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，是否讓伍鐸完投討論到最後一刻，伍鐸本人覺得可以投完，但接下來的比賽也很重要，最後選擇讓隊友分擔完成比賽，「以他這樣的年紀，今天整場比賽的控制能力都做得很好。」

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隨著年紀增長速度不如從前，被問起伍鐸能生存的原因，葉君璋表示，真正好的球員儘管技術、身體能力隨著年紀會下降，可以生存的原因是心理層面，性格與腦袋伍鐸都有兼具。

伍鐸受訪表示，很喜歡競爭的感覺、想要投完，但知道球隊有很好的後援投手，也知道葉君璋的考量。伍鐸表示，前一場出賽之前休息比較長時間，調整有點亂掉，造成前一場表現不如預期，這段期間有想辦法調整找回好的感覺，如果下一次還有機會，也會極力爭取想要完投。（編輯：張雅淨）1140509