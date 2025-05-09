加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

伍鐸能生存原因性格腦袋兼具 8局無責失助龍搶勝

2025/5/9 21:52（5/9 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）（圖）9日例行賽繳出8局無責失好投，率隊以4比1擊敗樂天桃猿隊，賽後也獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝 114年5月9日
中職味全龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）（圖）9日例行賽繳出8局無責失好投，率隊以4比1擊敗樂天桃猿隊，賽後也獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝 114年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍38歲投手伍鐸今天8局無責失好投，張政禹拿著魚雷棒開轟，龍隊以4比1擊敗樂天桃猿、拿下近期2連勝；總教練葉君璋透露，是否讓伍鐸完投討論到最後一刻，並點出伍鐸生存原因是性格加頭腦。

龍隊今天在天母棒球場迎戰樂天桃猿，龍隊2局下2人出局後張政禹敲出陽春砲，為個人本季首轟，也是中職4月底開放使用魚雷棒後，首名拿著魚雷棒開轟的球員，蔣少宏補上二壘打，郭天信選到四壞保送，陳子豪安打送回球隊第2分。

龍隊7局下陳子豪、朱育賢都敲出二壘打再添1分，8局下吉力吉撈．鞏冠、張政禹、蔣少宏接連安打攻占滿壘，1人出局後陳子豪高飛犧牲打替球隊多添1分保險分。

龍隊派出伍鐸（Bryan Woodall）先發，開賽1局上被陳晨威敲出安打，但沒讓桃猿延續攻勢，2、3局都讓桃猿隊3上3下，4局上有狀況，隊友失誤讓陳晨威上壘，被林政華敲出內野安打，再被林智平敲安掉分，及時回穩沒有擴大失分危機。

伍鐸今天總計用89球投8局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、1次四死球保送，失掉1分非責失分，也是繼2021年10月20日後，再度單場投滿8局，拿下個人本季第2勝，獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，是否讓伍鐸完投討論到最後一刻，伍鐸本人覺得可以投完，但接下來的比賽也很重要，最後選擇讓隊友分擔完成比賽，「以他這樣的年紀，今天整場比賽的控制能力都做得很好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著年紀增長速度不如從前，被問起伍鐸能生存的原因，葉君璋表示，真正好的球員儘管技術、身體能力隨著年紀會下降，可以生存的原因是心理層面，性格與腦袋伍鐸都有兼具。

伍鐸受訪表示，很喜歡競爭的感覺、想要投完，但知道球隊有很好的後援投手，也知道葉君璋的考量。伍鐸表示，前一場出賽之前休息比較長時間，調整有點亂掉，造成前一場表現不如預期，這段期間有想辦法調整找回好的感覺，如果下一次還有機會，也會極力爭取想要完投。（編輯：張雅淨）1140509

#中職
#伍鐸
#張政禹
#葉君璋
#樂天桃猿
#味全龍
#陳子豪
#蔣少宏
伍鐸
伍鐸首度本土身分出賽繳好投 助龍隊開季4連勝張育成落枕未先發 戴培峰生涯首度先發打4棒
張政禹
張政禹魚雷棒開轟中職首人 黃子鵬對戰佳先演不知情張政禹追平安、劉基鴻超前轟 味全龍逆轉勝桃猿
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林立回一軍板凳待命 腳踝尚有痠痛腫脹感需適應
66
更多編輯台推薦新聞：