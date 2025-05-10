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「微笑喬治」趙士強跨界任用 出任足協秘書長

2025/5/10 16:33（5/10 16:46 更新）
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台灣昔日棒壇國手「微笑喬治」趙士強（圖）10日確定跨界接任中華民國足球協會秘書長，上任後將優先推動4大改革。（中華足協提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月10日
台灣昔日棒壇國手「微笑喬治」趙士強（圖）10日確定跨界接任中華民國足球協會秘書長，上任後將優先推動4大改革。（中華足協提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）中華民國足球協會今天發布新聞稿，將由「微笑喬治」趙士強擔任足協秘書長，希望借重他過去在棒壇的豐富經歷，邁進專業治理的起點，推動台灣足球的整體發展和轉型。

現年65歲的趙士強，因球員期間常在場上抱持微笑而有「微笑喬治」的稱號，1982年至1984年間連續獲選台灣成棒代表隊國手；尤其在1982年的第27屆世界盃棒球錦標賽，趙士強以高達5成30的打擊率和7分打點，不僅拿下大會所設置的打擊獎，更入選為大會明星球員。

趙士強在1988年正式卸下球員身分，陸續擔任多支職棒球隊總教練及領隊；2012年也曾代表民進黨參選台北市第6選區立委，可惜並沒有選上。

趙士強今天透過新聞稿表示：「我深知足球在國際上的重要地位，也看見台灣擁有廣大的參與人口與無限潛力。唯有從基層扎根、建立完整體系，並強化國際交流，才能真正提升競技實力。」

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對於這次「跨界任用」的決定，中華足協理事長王麟祥強調，「趙士強在職業運動產業中擁有豐富的組織治理與資源整合經驗，多年來參與國家體育政策發展，我們相信，他能引入其他運動項目的管理思維與制度規劃，為台灣足球注入全新的能量與視野。」

趙士強上任後，將優先推動4大改革，包括「治理透明化」、「行銷專業化」、「資源整合化」、「溝通常態化」等；其中「治理透明化」將首重強化財務運作與決策機制的公開透明，提升協會治理信任度，一改外界以往最詬病的部分。（編輯：吳素柔）1140510

喬治
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