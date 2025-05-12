華南少棒、青少棒賽5月底先後開打 爭國家隊組訓權

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）國手選拔賽華南金控盃全國少棒、青少棒賽5月底先後開打，將選出今年U12世界盃棒球賽、亞洲青少棒賽國手，今天記者會找來上屆參賽學長周震泉、劉承佐出席，勉勵學弟永不放棄。

華南金控盃全國少棒賽將於24日起在台北市青年公園棒球場、新生公園棒球場舉辦，總計18支縣市球隊參賽，冠軍隊取得今年7月底在台南舉行的第8屆WBSC U12世界盃棒球賽台灣隊組訓權。

青少棒賽則將於30日起在新北市三重棒球場、桃園市青埔運動公園棒球場舉行，總計21隊參賽也刷新最多參賽球隊紀錄，冠軍隊取得第12屆BFA亞洲青少棒錦標賽組訓權。

今天記者會現場請來上屆少棒選拔賽MVP周震泉（台北市），以及青少棒選拔賽MVP劉承佐（新北市）出席。

周震泉回憶去年選拔賽，印象最深刻的是因為天氣影響，冠軍戰前後歷時7個小時，雖然很累，但可以拿下冠軍很開心，勉勵學弟們不要放棄每一場比賽。

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劉承佐表示，去年選拔賽所屬球隊新北市第2戰就輸球掉入敗部，但最後一路拚到冠軍，勉勵學弟們場上開心打球，不要因為一場比賽輸球就放棄，要展現永不放棄的精神。

今年選拔賽有電視和網路轉播，轉播單位為緯來電視網、東森電視台、愛爾達體育台、中華電信MOD及Hami Video以及公視+、Getwin Sport；今天記者會上也宣布今年U12世界盃棒球賽宣傳大使為Sonic音速小子。（編輯：張雅淨）1140512