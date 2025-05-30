新加坡羽球賽 「左手重砲」林俊易直落2晉4強

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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣「左手重砲」林俊易，今天在BWF超級750的新加坡羽球公開賽8強，僅用了39分鐘，就以21比15、21比13輕取香港的李卓耀，如願挺進4強。

世界排名第19名的林俊易，今天生涯首次對戰世界排名第21名的李卓耀；不過，李卓耀首輪擊敗台灣的王子維、16強又打敗周天成，幸好靠著林俊易完成復仇。

首局開打林俊易就刻意加快速度、火力全開，很快取得11比3的領先，儘管一度被追到17比14，但隨後他連得4分，成功收下首局。

第2局前段，雙方還有些拉鋸，不過林俊易在7比7平手時逐漸拉開分數，並在13比12時靠著一波8比1的攻勢，直接終結比賽。

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林俊易在打完今年台北公開賽後，就持續治療左肩舊傷，目前都處於和傷病共存的狀態。

晉級4強後，林俊易接下來的對手，將是大會第2種子、泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），雙方生涯交手5次，林俊易2勝3敗。（編輯：吳素柔）1140530