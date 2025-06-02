古林睿煬3日先發戰阪神 新庄剛志許願116球完封

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬預計明天回到一軍先發對阪神虎隊，總教練新庄剛志已經想好劇本，期待古林睿煬投出116完封或者118球完投勝。

24歲台灣投手古林睿煬5月22日對福岡軟銀鷹隊出賽，雖然有挨轟，但仍投出6局失3分（2分責失分）、9次三振的優質先發表現，球隊延長賽輸球，古林睿煬無關勝敗、23日下二軍。

火腿隊明天起將在主場ES CON FIELD HOKKAIDO與阪神虎隊打3連戰，為跨聯盟交流賽，火腿隊首戰先發投手確定由古林睿煬扛起，阪神隊派出先發投手為才木浩人。

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火腿隊總教練新庄剛志接受日媒採訪時連用球數都想好了，表示期待古林睿煬投出116球完封，或者118球完投勝。

古林睿煬目前為止一軍4場先發出賽，投出1場完封勝，總計投27.2局被敲22支安打，包括2發全壘打，投出31次三振，失掉12分（9分責失分），戰績2勝1敗，防禦率2.93。（編輯：李亨山）1140602