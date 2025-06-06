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鄭丞佑亞青體操雙項晉級 蕭宇倫單槓闖入決賽

2025/6/6 20:54（6/6 21:11 更新）
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2025亞洲男子競技體操錦標賽在韓國堤川市舉行，6日進行青少年組賽事，台灣小將鄭丞佑（圖）於地板、跳馬2個項目闖進決賽。（鄭焜杰提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月6日
2025亞洲男子競技體操錦標賽在韓國堤川市舉行，6日進行青少年組賽事，台灣小將鄭丞佑（圖）於地板、跳馬2個項目闖進決賽。（鄭焜杰提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）在韓國堤川市舉行的亞洲男子競技體操錦標賽今天進行青少年組賽事，台灣新生代好手鄭丞佑在地板、跳馬項目分居第5、7名，雙雙闖進決賽，另外單槓的蕭宇倫也成功晉級。

在今年全中運拿到地板、跳馬雙金的鄭丞佑，是國家隊教練鄭焜杰之子，這次首度參加亞青，就在2個項目闖進決賽。

鄭丞佑在地板項目以難度分4.800、執行分8.633、外加下落地定住加分0.1分，總分13.533分在資格賽排名第5，不過1到5名的分數差距僅在0.2分內，決賽還有機會一拚獎牌。

教練鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，亞青的強度非常高，選手這次表現都算不錯，「丞佑地板表現的算是預料之中，尤其落地有定住獲得加分，更顯出他不太怯場的特性。」

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鄭焜杰說，地板前5名分數差距都很小，他給鄭丞佑的目標，「就是決賽保持在前5名就有100分，如果能衝上頒獎台那就是200分了。」

至於跳馬項目，鄭丞佑的難度分4.400，在參賽選手中不算高，鄭焜杰解釋，「他還有一套難度動作分數比較高，只不過還沒很適應所以有危險性，儘管他很想在決賽拚一下，但我們還是決定以現有動作穩穩發揮就好。」（編輯：龍柏安）1140606

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