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俞俊安飆全場最低63桿 PGA加拿大公開賽爭冠

2025/6/8 11:16（6/8 12:13 更新）
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台灣男子高爾夫好手俞俊安，在PGA加拿大公開賽前3回合結束，僅落後領先者1桿，有機會力拚生涯第2座美巡賽冠軍。（中央社檔案照片）
台灣男子高爾夫好手俞俊安，在PGA加拿大公開賽前3回合結束，僅落後領先者1桿，有機會力拚生涯第2座美巡賽冠軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA加拿大公開賽第3回合，抓8博蒂、吞1柏忌，繳出全場最低的63桿，以3天低於標準13桿的197桿並列第3名，僅落後領先者1桿，有望爭冠。

總獎金980萬美元（約新台幣2.95億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）加拿大公開賽，今年改到多倫多TPC球場（TPC Toronto at Osprey Valley）舉行，台灣除俞俊安外，還有王偉軒也取得參賽資格。

俞俊安前2回合分別繳出65、69桿，以並列第18名順利晉級，並在俗稱「移動日」的第3回合奮起直追，今天從第1洞開球出發，一下場就抓博蒂開胡，前9洞抓4博蒂沒失誤表現完美。

轉場後俞俊安持續猛攻，分別在第10、12洞抓博蒂入袋，只可惜在標準4桿的第13洞，俞俊安開球進入長草區，花了3桿才上果嶺，最後2推入洞，吞下全場唯一的1次柏忌。

俞俊安賽前就分析這座球場設置，認為開球能否安全擺在球道上，將是勝負關鍵。今天他說到做到，全場開球上球道率高達92.86%，在所有球員當中排名並列第1。

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俞俊安本季已經打了16場比賽，有10場晉級，其中1場以前10名作收；他曾在去年桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）奪冠，實現美巡賽冠軍夢。

加拿大公開賽前3回合結束，包括義大利的馬納塞羅（Matteo Manassero）、紐西蘭的佛克斯（Ryan Fox）同為196桿並列領先，不過相差3桿之內的球員超過10人，最後回合還需一番激戰才能分出勝負。（編輯：張雅淨）1140608

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