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LPGA休普萊特菁英賽 徐薇淩最終回合差3桿拚冠

2025/6/8 11:48（6/8 12:13 更新）
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台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩（右），在LPGA休普萊特菁英賽前2回合結束僅落後領先者3桿，試圖上演逆轉奪冠。（中央社檔案照片）
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩（右），在LPGA休普萊特菁英賽前2回合結束僅落後領先者3桿，試圖上演逆轉奪冠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA休普萊特菁英賽第2回合，抓4博蒂、吞1柏忌繳出68桿，以2天低於標準8桿的134桿並列第6名，落後領先者3桿，仍有望在最終回合拚冠。

總獎金175萬美元（約新台幣5283萬元）的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）休普萊特菁英賽，在美國紐澤西州舉辦，比賽僅進行3回合賽事，台灣有徐薇淩、林子涵、錢珮芸等人參賽，但前2回合結束，僅徐薇淩順利晉級。

徐薇淩今天從第10洞開球出發，一下場就抓博蒂開胡，只可惜在標準4桿的第14洞吞下全場唯一的柏忌，但她隨即站穩腳步，之後再抓3博蒂入袋，包括收尾的第9洞，讓她笑著離開球場。

徐薇淩告訴中央社記者，今天就是放開來打，木桿和鐵桿都發揮得不錯，「當然，能在離開球場前的最後一洞抓博蒂，心情自然是很開心，我也希望維持這樣的節奏完成最後一天賽事。」

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現年30歲的徐薇淩，曾在2021年LPGA純絲錦標賽（Pure Silk Championship），拿下生涯也是至今唯一的LPGA冠軍。

休普萊特菁英賽前2回合結束，由韓國選手李日姬以低於標準11桿的131桿單獨位居領先，而徐薇淩僅差3桿，有機會一拚上演逆轉秀。（編輯：張雅淨）1140608

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