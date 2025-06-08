孫易磊投1局無失分最速152公里 拿第4次中繼成功

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊休息6天後登板，對橫濱DeNA灣星隊中繼1局，讓對手3上3下無失分，最快球速152公里，火腿延長賽4比5吞敗，孫易磊拿第4次中繼成功。

日職跨聯盟交流賽火腿今天作客橫濱棒球場，與橫濱DeNA灣星隊交手，橫濱隊2局下靠著筒香嘉智陽春砲先馳得點。

火腿隊5局上反攻，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出追平比數陽春砲，萬波中正補上陽春砲超前，再靠著山縣秀、上川畑大悟接連二壘打再添1分；火腿隊6局上再起攻勢，靠著接連四壞保送、雷耶斯適時二壘打，再替球隊多送回1分。

兩隊7局打完，火腿4比3領先。孫易磊8局下接替登板，三振京田陽太，讓桑原將志敲出右外野方向飛球出局，再讓度會隆輝敲出投手方向滾地球出局。

孫易磊總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振，最快球速152公里，拿下生涯第4次中繼成功，賽後防禦率1.29。

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火腿隊終結者田中正義9局登板沒能守成，1人出局後，先被敲出安打、投出四壞保送，再被宮崎敏郎敲出安打失分，兩隊4比4戰成平手。

兩隊鏖戰至延長賽第10局，火腿10局上沒能拿下分數，10局下橫濱靠著三森大貴再見安打，終場以5比4搶勝。（編輯：吳素柔）1140608