加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成
首頁 / 運動

孫易磊投1局無失分最速152公里 拿第4次中繼成功

2025/6/8 17:10（6/8 17:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊（圖）8日對橫濱DeNA灣星隊中繼1局，最快球速152公里、無失分，拿第4次中繼成功。（中央社檔案照片）
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊（圖）8日對橫濱DeNA灣星隊中繼1局，最快球速152公里、無失分，拿第4次中繼成功。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊休息6天後登板，對橫濱DeNA灣星隊中繼1局，讓對手3上3下無失分，最快球速152公里，火腿延長賽4比5吞敗，孫易磊拿第4次中繼成功。

日職跨聯盟交流賽火腿今天作客橫濱棒球場，與橫濱DeNA灣星隊交手，橫濱隊2局下靠著筒香嘉智陽春砲先馳得點。

火腿隊5局上反攻，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出追平比數陽春砲，萬波中正補上陽春砲超前，再靠著山縣秀、上川畑大悟接連二壘打再添1分；火腿隊6局上再起攻勢，靠著接連四壞保送、雷耶斯適時二壘打，再替球隊多送回1分。

兩隊7局打完，火腿4比3領先。孫易磊8局下接替登板，三振京田陽太，讓桑原將志敲出右外野方向飛球出局，再讓度會隆輝敲出投手方向滾地球出局。

孫易磊總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振，最快球速152公里，拿下生涯第4次中繼成功，賽後防禦率1.29。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

火腿隊終結者田中正義9局登板沒能守成，1人出局後，先被敲出安打、投出四壞保送，再被宮崎敏郎敲出安打失分，兩隊4比4戰成平手。

兩隊鏖戰至延長賽第10局，火腿10局上沒能拿下分數，10局下橫濱靠著三森大貴再見安打，終場以5比4搶勝。（編輯：吳素柔）1140608

#日本
#日職
#火腿隊
#孫易磊
#棒球
#橫濱隊
孫易磊
孫易磊挨2安無失分 進帳第3次中繼成功孫易磊挨陽春砲及時回穩 第2次中繼成功
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：