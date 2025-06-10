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玉山盃青棒林承俊中繼5局穩守 台中勝新北晉4強

2025/6/10 19:22
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）114年玉山盃青棒賽勝敗冠軍戰，台中市今天與新北市交手，台中市隊2局上靠5次四壞保送、1支安打單局攻下4分，林承俊中繼5局無失分穩守，率隊以4比1搶勝晉級4強。

台中市今天與新北市隊在高雄立德棒球場交手，台中市隊2局1人出局後，連續選到5次四壞保送，1支安打都沒有先擠回2分，接著靠高飛犧牲打再拿1分，吳承皓適時安打，送回球隊第4分。

新北市隊2局下追分，傅鈞致關鍵安打先拿1分，1人出局、壘上有人局面，台中市換上投手林承俊接手中繼，先投出三振，再讓新北市打者敲出三壘方向飛球出局、穩守不失分。

林承俊總計用71球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速141公里，有效壓制新北市打線，球隊拿勝、林承俊為勝投。

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台中市隊總教練廖宏淵解釋投手安排，表示今天裁判好球帶很窄，林承俊是陣中控球最好投手，比較不會被影響，面對危機也比較不會緊張，新北主要是高一、高二的球員，力量和打擊經驗相對沒有這麼好。

桃園市隊今天以6比0擊敗彰化縣隊也晉級4強；新北市隊輸球落入敗部，明天將與嘉義縣交手，另外一組敗部賽事台東縣將與彰化縣交手，爭取另外兩張4強門票。（編輯：龍柏安）1140610

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