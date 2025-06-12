許銘傑轉任悍將一軍投手教練 坦言壓力不一樣

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職富邦悍將今天將原一軍牛棚教練許銘傑轉任一軍投手教練，領隊林華韋表示，希望許銘傑貢獻經驗與專業。許銘傑則坦言，當一軍投手教練壓力就來了，會持續與投手溝通。

富邦悍將球團今天宣布教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑轉任為一軍投手教練；原一軍投手教練郭勇志調整職務為一軍牛棚教練。悍將領隊林華韋接受訪問時表示，「今年我們球團投手戰力比較吃緊，從結果來看確實不理想，經過討論試看看作調整，看能不能提升我們戰力。」

悍將今年投手傷兵較多，林華韋坦言，對投手教練來說確實不容易調度，「當然2位教練（許銘傑、郭勇志）經驗都非常豐富。」至於對許銘傑的期許，林華韋表示，「希望貢獻他的專業、經驗，能夠用吃緊的陣容盡量發揮。」

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談到目前悍將投手群的狀況，許銘傑表示，「投手目前問題比較嚴重的是先發沒辦法把局數吃下來，導致後面投手幾乎每天都在上班，不過目前慢慢有愈來愈好的跡象。」許銘傑強調，等受傷人員慢慢回來，就可以開始找其適合的位置，「受傷的幾乎都快回來了，是好消息。」

談到牛棚投手教練與投手教練的差別，許銘傑直呼，「當然有差別，心情差很多，壓力當然就來了。」許銘傑之前在樂天桃猿當了4年投手教練，他指出，來到悍將之後開始了解每個選手個性，「怎麼用我的方法給他們東西，最近有愈來愈好的趨勢，不斷跟他們溝通。」（編輯：李錫璋）1140612