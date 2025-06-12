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張進德大腿拉傷下二軍 劉俊豪準備蹲捕防意外

2025/6/12 17:48（6/12 18:16 更新）
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中華職棒富邦悍將10日賽事差點捕手不足，內野手劉俊豪（圖）緊急在場邊穿上捕手護具準備，但總教練陳金鋒12日受訪時強調，「就是以防萬一的狀況，沒有辦法的時候才會去用他」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
中華職棒富邦悍將10日賽事差點捕手不足，內野手劉俊豪（圖）緊急在場邊穿上捕手護具準備，但總教練陳金鋒12日受訪時強調，「就是以防萬一的狀況，沒有辦法的時候才會去用他」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職富邦悍將捕手張進德月初才剛傷癒歸隊，但10日比賽又因大腿拉傷提前退場，昨天被下放二軍；至於比賽時內野手劉俊豪在場邊準備蹲捕，教頭陳金鋒強調沒辦法的時候才會用他。

張進德今年因為傷勢趕不上開季，3日好不容易歸隊一軍，10日比賽時第6局上場代打敲出二壘安打後，再度因為跑壘傷退，並在昨天被下放二軍，僅在一軍出賽5場。陳金鋒今天表示，張進德的腳有點輕微拉傷，需要休息1、2個星期。

張進德自2020年加盟悍將以來就傷痛不斷，陳金鋒坦言，「他的身體確實某些地方會影響到後大腿容易緊繃，包括髖關節跟臀部，因為之前有開過刀，他的膝蓋也有開過刀，這些連帶的影響（導致容易受傷）。」

悍將在10日賽事本來由豊暐先發蹲捕，後來被代打換下場之後，張進德又拉傷退場，之後第3任捕手戴培峰打擊時又被自打球擊中胸口一度倒地不起，內野手劉俊豪緊急在旁邊穿捕手護具準備，不過最後戴培峰還是有將賽事比完。

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對此陳金鋒今天表示，「3個捕手應該夠，那天是突發狀況，確實沒有想到會發生連續2個（受傷）這樣。」陳金鋒指出，春訓時就有讓劉俊豪在旁邊多練習捕手這個位置，「但不一定會用到，就是以防萬一的狀況，沒有辦法的時候才會去用他。」

目前富邦悍將在上半季已經遭到淘汰，回顧整個上半季，陳金鋒表示，「當然狀況很多，不管什麼狀況都要持續努力，現在年輕人有機會，一個受傷後，第2個、第3個替補就要把握機會。」（編輯：李亨山）1140612

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