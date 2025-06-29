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獅隊拚上半季冠軍差一步 保留比賽要快速進入情境

2025/6/29 15:55（6/29 16:22 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍差一步，29日與樂天桃猿保留比賽從4局上、1分領先打起，本土投手林詔恩（圖）續投。（中央社檔案照片）
中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍差一步，29日與樂天桃猿保留比賽從4局上、1分領先打起，本土投手林詔恩（圖）續投。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍差一步，今天將與樂天桃猿保留比賽從4局上、1分領先打起；獅隊總教練林岳平說，從練習中就要做好準備，進入比賽的情境要快一點。

獅隊昨天搶勝、中信兄弟昨天輸球，獅隊重新點亮上半季封王魔術數字1（M1），今天在樂天桃園棒球場將與桃猿隊交手，兄弟則在洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊只要不輸，或者兄弟沒贏，獅隊就可以順利拋下上半季封王彩帶。

獅隊今天與桃猿比賽為保留比賽，將從4局上1人出局、三壘有人，1比0領先打起，獅隊由本土投手林詔恩續投。

林岳平表示，沒什麼好緊張的、順其自然，林詔恩的投球局數沒有特別設定，投多少是多少，唯一目標搶下勝利，洋投也有準備，但希望不要用到。

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林岳平也提到，這場比賽已經打了三分之一，準備這場比賽是不同的調整，從練習中就要做好準備，進入比賽的情境要快一點。

獅隊4月20日與樂天桃猿隊比賽，打至4局上獅隊1比0領先時，比賽因雨暫停，賽事保留至今天補賽。（編輯：吳素柔）1140629

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