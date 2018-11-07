防非洲豬瘟 違規攜帶肉品入境擬最高罰30萬
最新更新：2018/11/07 11:07
為防堵非洲豬瘟入侵，行政院會擬將旅客違規攜帶肉品入境的最高罰鍰提高到30萬元。圖為旅客違規攜帶入境的熱狗。（圖取自防疫局網頁baphiq.gov.tw）
（中央社記者顧荃台北7日電）行政院會明天將討論「動物傳染病防制條例」修正草案，為防堵非洲豬瘟入侵，擬將旅客違規攜帶肉品入境的罰則，從最高罰新台幣1.5萬元大幅提高到30萬元，盼達到嚇阻效果。
中國大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，4日又新增重慶市發生的疫情，目前已擴及14省／市／區，達58案例。
為防範非洲豬瘟入侵，農委會動植物防疫檢疫局從9月起，就針對違規從中國大陸攜帶未煮熟豬肉產品的旅客開罰最高罰鍰1萬5000元，從9月1日至10月17日，總計罰了26件；10月18日起，防檢局又針對違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者開罰1萬5000元，至11月4日總計查獲122件，分別來自中國大陸、越南、菲律賓等國。
行政院農業委員會副主任委員陳吉仲告訴中央社記者，雖然防檢局持續開罰，但是違規攜帶肉品入境的件數還是沒有減少，所以研擬修正「動物傳染病防制條例」第45條之1，把違規攜帶肉品入境的最高罰則提高到30萬元，希望達到嚇阻效果。
陳吉仲呼籲，旅客入境時切勿攜帶生鮮或未煮熟的加工豬肉產品，包括香腸、火腿等都不可攜帶入境，以免造成疫情擴散又要挨罰。（編輯：林興盟）1071107
沒有疫苗可預防的非洲豬瘟
- 致死率高：非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。
- 存活期間長：病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中一個月。
- 傳播速度快：病毒特性為感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。
- 台灣應對：中國屬口蹄疫疫區，豬肉不能進口到台灣，會加強邊境查緝火腿等肉品走私。並延續預防口蹄疫的做法，全面禁止陸客參觀畜牧場、觀光牧場。
資料來源：行政院農委會