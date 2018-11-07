蒐集境外不實訊息 國安局：絕不踩言論自由紅線

國安局副局長陳國恩7日表示，國安局情蒐工作對外不對內，不會踩言論自由的紅線。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北7日電）國安局副局長陳國恩今天表示，根據國家情報工作法規定，國安局有責任蒐集中共與境外敵對勢力企圖影響國家安全的不實訊息，情蒐工作對外，「對於國人，我們不做」，絕對不會踩言論自由的紅線。

立法院內政委員會上午進行「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」報告，陳國恩、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、中選會主委陳英鈐等首長列席。

無黨籍立委趙正宇質詢時指出，臉書若詆毀國家元首，國安局要辦。陳國恩說，不是這樣，國安局依國家情報工作法規定，有責任統合國安機關，蒐集中共與境外敵對勢力，企圖影響國家安全與社會安定所散布的不實訊息，相關情蒐工作是對外。

陳國恩說，國安局沒有能力也不可能去情蒐民眾在網路上的相關發言。國安局所做的是國家安全、社會安全，「國人我們不做」，絕對不會踩言論自由的紅線。

親民黨立委陳怡潔質詢指出，公務人員在臉書按讚、留言，這部分歸誰管。

陳國恩指出，國安局不會監控國人臉書。調查局表示，不會管。警政署說，主要是針對犯罪部分。（編輯：蘇龍麒）1071107