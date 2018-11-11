韓職棒第一位台籍選手王維中 未獲NC恐龍續約

（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓媒體今天報導，南韓職棒聯盟NC恐龍隊正式宣布，放棄與王維中在內的3名洋將續約，目前正在物色新的外籍傭兵。王維中有「左腕火投」稱號，是第一位加入韓職的台灣選手。

南韓「體育朝鮮」今天指出，這項決定最令人惋惜的是莫過於曾經令人期待的王維中，他在球季初曾投出時速150公里的快速球。

報導指出，王維中3月24日在慶尚南道馬山主球場與客隊LG孿生子隊進行開幕戰，先發主投7局僅失1分，拿下勝利投手，直到5月初一直維持著優異實力，戰績3勝1敗。

不過王維中因肩頭和手肘受傷，5月13日被迫退出一軍名單，7月底又因傷勢休息20多天，肩頭和手肘的傷勢讓他成績大幅下滑。

王維中在韓職本球季的戰績為7勝10敗、平均自責分4.26，但他僅投了141又2/3局，未完成規定局數；先發25次，有13次投出質優標準，但最終未達10勝。

報導指出，NC恐龍隊雖以90萬美元（契約金20萬美元、年薪50萬美元、獎金20萬美元）的便宜價碼，拉攏了一名「即便是走進地獄，也得爭取的左腕強投」，但王維中的表現，卻還不值此一價碼。

報導稱，成績不振不僅是體力問題，王維中可利用季後養好體力，再度躍升為先發主投，但他卻持續表示身體疼痛，這種狀況下，NC恐龍隊對續約也深感乏力。

球季後半部，也看得出王維中在作緩急調適，但他不僅體力衰退，還有傷勢，自然就會被對手敲出更多安打，「左腕強投」的名號也急遽褪色。

報導指出，王維中當初效力於韓國職棒聯盟時，台灣媒體甚至爭取轉播權等，一度掀起「棒球韓流」的熱潮，但隨著王維中表現不佳，關注也急遽冷卻。

韓國職棒的外籍傭兵幾乎是北、中美洲選手，台灣出身的王維中，能以第一先發的主投身分效力，確實引人注目，亦有助於拓展韓職人口。

但是，王維中的耐久性有問題，在這節骨眼兒上，其他韓國球隊大概也不會伸出橄欖枝。未來，要想在韓職中再度看到台灣出身的球員，短期內機會渺茫。（編輯：屈享平）1071111