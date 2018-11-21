蒟蒻等含料逾18%飲品免徵貨物稅 春節有望降價

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）財政部放寬含固形量如蒟蒻、紅豆湯、燕窩等飲品的課徵貨物稅規範，只要固形量超過18%就可免徵貨15%物稅，財政部官員預估，降稅效果，在農曆年前後會反映在價格上。

財政部今天發布鬆綁解釋令，燕窩、薏仁、蒟蒻、愛玉、紅豆湯、木耳飲等飲品中，固型量總量達18%以上，就不需要課徵貨物稅。官員表示，飲料中固體含量達18%以上，就像是點心，不算是飲料。

財政部官員進一步說明，飲料中可添加的固形物種類很多，再參考飲料公會提供飲料品固形量資料後，訂定飲料品內含固形量總量18%以上，不課徵貨物稅。

財政部官員說，純天然飲料免課徵貨物稅，稀釋天然蔬果汁和一般飲料則分別課徵8%、15%的貨物稅。

財政部去年已放寬貨物稅規範，其中花生仁湯的固形量比重門檻降為18%、銀耳露降為23%，仙草蜜降為26%，超過門檻即可免徵飲料品貨物稅。

官員說，去年11月首次放寬花生仁湯、銀耳露及仙草蜜等飲料品課稅標準後，這類飲品一打平均降價5元到10元。

官員說，放寬固形量門檻、稅負降低後，廠商應該反映於產品售價。這次降稅效果，預期在明年春節前後，會反應在相關商品的價格上。（編輯：林孟汝）1071121