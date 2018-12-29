高血壓藥又驗出致癌物 322萬顆脈莎平下架回收

高血壓藥又驗出致癌物，食藥署29日表示，用到問題原料的「脈莎平膜衣錠50毫克」共11批、322萬顆將下架回收。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）

（中央社記者張茗喧台北29日電）高血壓藥又驗出致癌物，食藥署今天表示，國內學名藥廠自主檢驗庫存原料藥時，驗出含有致癌疑慮的NDEA，用到問題原料的「脈莎平膜衣錠50毫克」共11批、322萬顆將下架回收。

衛生福利部食品藥物管理署27日公布一項回收警訊指出，壽元化學工業股份有限公司旗下「脈莎平膜衣錠50毫克」使用的原料藥驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）不純物，即起將展開回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，今年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及NDEA，因此食藥署隨即針對市售降血壓原料藥展開清查，並要求業者自主檢驗。

洪國登說，壽元化學工業公司是國內的學名藥廠，日前食藥署曾檢驗該公司最新一批的原料藥，均無驗出致癌的不純物，顯示當時最新製造的藥品無疑慮，但業者自主檢驗庫存的原料藥樣品時，卻意外發現驗出NDEA，立即通報食藥署展開回收。

洪國登指出，用到問題原料的脈莎平膜衣錠共有11批、322萬顆，即日起將全面下架回收，問題批號分別是511193、601083、601233、601243、606193、607023、607033、609173、610013、610023及702043，預計一個月內下架完畢。

他並解釋，NDEA、N-亞硝基二甲胺（NDMA）都是製程中出現不可預期的副產物，目前中國大陸、印度都有藥廠生產的原料藥含此成分，呼籲吃到問題降血壓藥的民眾勿擅自停藥，有疑慮應儘速回診，與醫師討論換藥。（編輯：黃于）1071229