屏東5合1選舉 檢方提30人當選無效之訴
最新更新：2019/01/01 18:53
屏東地檢署偵辦107年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。圖為民眾投票畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳朝福屏東縣1日電）屏東地檢署今天發新聞稿表示，屏檢偵辦去年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。
屏檢表示，30名當選人包括5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表，以及6名村里長。
屏檢表示，屏檢由主任檢察官呂建興負責督導「選舉當選無效小組」，並由主任檢察官呂建興、莊玲如、李怡增及檢察官黃彥凱、翁旭輝及周亞蒨等3人與檢察事務官等，共同辦理當選無效訴訟業務，經開會研商後提出當選無效之訴。（編輯:孫承武）1080101
選舉無效與當選無效的差別
- 選舉無效
公職人員選舉罷免法第118條規定，選舉委員會辦理選舉、罷免違法，足以影響選舉或罷免結果，檢察官、候選人、被罷免人或罷免案提議人，得自當選人名單或罷免投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起選舉或罷免無效之訴。
經法院判決無效確定者，其選舉無效，要重行選舉。
- 當選無效
當選無效部分是根據公職人員選舉罷免法第120條：當選人有當選票數不實，或是妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務等行為，選舉委員會、檢察官或同一選舉區的候選人，得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。
當選無效之訴經判決無效確定者，當選人之當選無效；已就職者，並應自判決確定之日起，解除職務。