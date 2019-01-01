屏東5合1選舉 檢方提30人當選無效之訴

屏東地檢署偵辦107年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。圖為民眾投票畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福屏東縣1日電）屏東地檢署今天發新聞稿表示，屏檢偵辦去年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。

屏檢表示，30名當選人包括5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表，以及6名村里長。

屏檢表示，屏檢由主任檢察官呂建興負責督導「選舉當選無效小組」，並由主任檢察官呂建興、莊玲如、李怡增及檢察官黃彥凱、翁旭輝及周亞蒨等3人與檢察事務官等，共同辦理當選無效訴訟業務，經開會研商後提出當選無效之訴。（編輯:孫承武）1080101