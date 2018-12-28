涉賄選或幽靈人口 苗檢對15人提當選無效之訴

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗地檢署查察苗栗縣五合一選舉不法，今天偵結起訴9件賄選及2件幽靈人口案，並針對15名當選人，包含縣議員、鎮長、鄉鎮市民代表及里長，向法院提起當選無效之訴。

苗栗地檢署辦理107年度地方公職人員選舉查察賄選，繼先前偵結起訴10件賄選案，今天再公布新一波偵結起訴案件，包括9件賄選案及2件幽靈人口案，起訴多名候選人及樁腳共26人；並向苗栗地院對15名當選人提起當選無效之訴。

遭提起當選無效之訴的15人，包括2名縣議員、1名鎮長、2名里長及10名鄉鎮市民代表。分別為苗栗縣第一選區謝姓、第五選區鄭姓縣議員當選人、通霄鎮長陳姓當選人、頭份市斗煥里長王姓當選人、卓蘭鎮景山里長鄧姓當選人。

另外，鄉鎮市民代表部分有銅鑼鄉民代表賴姓、張姓、陳姓、李姓當選人，頭份市民代表劉姓當選人，西湖鄉民代表古姓當選人，頭屋鄉民代表范姓當選人，卓蘭鎮民代表詹姓當選人，苗栗市民代表古姓當選人，三義鄉民代表徐姓當選人。

檢方指出，上述15人經中選會及苗栗縣選委會公告當選，其中卓蘭鎮景山里長鄧姓當選人在投票日前4個月將5名親友戶籍遷入，涉犯幽靈人口案，依刑法第146條虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票罪嫌起訴並提起當選無效之訴；其餘14人則因有本人賄選或助選人員為其賄選等情事，由地檢署向法院提起當選無效之訴。

苗栗地檢署今天指派主任檢察官董良造與檢察官、檢察事務官組成專責小組，依公職人員選舉罷免法第120條規定，向法院遞狀提起當選無效之訴，以捍衛選舉公平並端正選舉風氣。（編輯：李錫璋）1071228