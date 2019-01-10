金門全面禁廚餘養豬 籲中央解除豬肉禁令

金門縣府表示，各項檢驗證實金門縣未受到非洲豬瘟病毒侵襲，籲請中央解除金門豬肉與豬肉產品銷往台灣的限制。（中央社檔案照片）

（中央社金門縣10日電）金門縣今天起全面禁止廚餘養豬，縣府表示，各項檢驗證實金門縣未受到非洲豬瘟病毒侵襲，也未發生任何疫情，並非非洲豬瘟疫區；籲請中央解除金門豬肉與豬肉產品銷往台灣的限制。

縣府發布新聞表示，為了杜絕非洲豬瘟傳染途徑，全縣今天起全面禁止廚餘養豬，輔導廚餘養豬戶轉用飼料，並協調環保局加強廚餘回收及取締非法使用廚餘養豬。

縣府建設處同時表示，農委會昨天召開非洲豬瘟中央災害應變中心第4次會議，縣府極力爭取地區產品解禁，但未獲中央同意。對此，縣府表達「強烈抗議」。

建設處表示，非洲豬瘟病毒生化特性對低溫具有抵抗性，但不耐熱，世界動物衛生組織（OIE）專家建議，非洲豬瘟病毒可加熱攝氏56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化或加熱70℃立即不活化，金門地區以豬肉作為材料的產品，如廣東粥、燒餅、豬肉乾、宴菜、封肉等烹飪模式，烹煮溫度遠遠高過安全標準，燒餅及豬肉乾甚至高達200℃高溫烘製，在這個高溫條件下，不會發生任何病毒殘存，金門縣豬肉及豬肉產品絕對安全。

金門縣動植物防疫所所長文水成表示，中央毫不考量地區的產業經濟命脈和消費者心理，加上安檢人員逐包、逐項檢查相關特產，徒增民眾消費困擾。

顧及地方業者及地區百姓權益，文水成指出，縣府「強烈建請」中央應審慎思維重新考量金門的脆弱產業生存，儘速解除金門豬肉及豬肉產品銷往台灣限制措施，避免過度傷害金門。

金門縣政府表示，綜觀全縣並不是非洲豬瘟疫區，更無任何疫情發生，中央斷然強硬暫停金門縣豬隻及豬肉產品輸台14天，已違比例原則，無限上綱，民眾及旅客不敢貿然登門消費購買地區肉類特產，影響業者生計。

去年12月31日金沙鎮田埔岸際一頭海漂豬屍檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，金門縣政府在今年1月3日緊急成立「非洲豬瘟災害應變中心」，協調各局處與相關單位採取高規格防疫措施，預防非洲豬瘟入侵。

縣府對非洲豬瘟疫病預防立即採取多項防疫行動，限制發生地點田埔E50據點半徑3公里範圍內豬場移動管制，5公里內10個豬場進行訪視、採樣送驗。

文水成表示，送驗200分樣品經過檢測都是非洲豬瘟陰性，證實金門豬隻安全無虞，金門縣未受到非洲豬瘟病毒侵襲，並不是非洲豬瘟疫區。而且，海漂豬屍發生地點位於岸際，仍屬於境外案例，並未實際進入地區生物鏈，對於生物安全是有保障的。（編輯：陳俊碩）1080110