府院人事重新布局 第二波鎖定國安系統

總統蔡英文（中）11日在總統府舉行記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌（右）接任閣揆，記者會結束後，與即將卸任的行政院長賴清德（左）一起握手合影。中央社記者謝佳璋攝 108年1月11日

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天宣布新任行政院長蘇貞昌，內閣改組正式起跑，黨政人士表示，下週內閣人事就定位，第二波涉及總統職權的國安系統人事布局，正在思考中。

九合一大選後，總統蔡英文出席地方選後檢討座談會表示，面對這次民意提出來的警示，選後開始進行深度及全面性檢討，檢討完後將進行包括府院黨的人事重新布局。

蔡總統上午召開記者會宣布由蘇貞昌組閣，第一波內閣人事調整啟動；黨政人士表示，行政院副院長由前立委陳其邁出任、行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，農委會主委可望由代理主委陳吉仲真除。

黨政人士表示，交通部長一開始就鎖定前台中市長林佳龍，希望林佳龍站到第一線，但林佳龍對於接任交通部長一職始終不鬆口，陷入長考。

黨政人士說，九合一敗選後，林佳龍被傳過的位置包括參選民主進步黨主席、國安會秘書長、交通部長等重要職位，但林佳龍對於台中市民有很深的情感，希望繼續深耕台中，當台中市政府最大的監督力量。

黨政人士表示，內閣人事布局已經啟動，接下來交通部長、教育部長、環保署長等人事布局，包括文化部長鄭麗君在內閣總辭後表明將回到民間，慰留與否，都由蘇貞昌全權負責。

立法院教育及文化委員會、民進黨立委吳思瑤表示，鄭麗君是最具理念性與行動力的文化部長，長期以來是內閣人事的亮點，鄭麗君主政下的文化部也是政策表現的亮點。吳思瑤說，政治圈與文化界，她認識的領域不分官方、民間，公私部門都希望全力慰留鄭麗君，文化治理的提升「非她（鄭麗君）不可」。

內閣人事改組底定後，蘇貞昌將啟動拜會立法院朝野黨團行程，行政院人事改組下週將辦理交接，被詢及涉及總統職權的國安系統人事改組何時啟動，黨政人士表示，等行政院人事改組底定後，國安系統人事布局或方向，都在思考中；是否1月底府院人事改組全部就定位，黨政人士表示，無法預測時間表。（編輯：林興盟）1080111