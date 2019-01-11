蘇貞昌三強項接閣揆 蔡總統盼施政讓人民有感[影]

總統蔡英文11日宣布由前行政院長蘇貞昌（圖）接任閣揆，蘇貞昌致詞時以前英國首相邱吉爾為例，感謝蔡總統給他機會、信任與支持，他表示，將會帶領團隊捲起袖子，回應民意、接上地氣，讓這個團隊對全台灣人民負責任。中央社記者謝佳璋攝 108年1月11日

（中央社記者溫貴香、游凱翔台北11日電）總統蔡英文今天宣布蘇貞昌接任行政院長，總統表示，蘇貞昌三強項為經驗、魄力與執行力，完全符合這個階段台灣的需要。她對蘇貞昌最大的期待，施政務必讓人民有感。

總統蔡英文上午在總統府召開記者會宣布由蘇貞昌接任行政院長，總統表示，蘇貞昌有三個強項，這三個強項分別是經驗、魄力與執行力，完全符合這個階段台灣的需要。

總統表示，對於執政團隊來說，她交付給行政院長的工作是一棒接一棒。前行政院長林全打基礎，已請辭獲准的賴清德除了拚執行，也為國家的未來做了很多規劃，而準備接任的蘇貞昌的施政重點，就是要更強力地來壯大台灣。

總統說，執政的前半場，已經在改革、建設和經濟發展上做出成績，而執政的後半場，關鍵就是把做出來的成果，真正分享給台灣人民，她對新任院長最大的期待，就是施政務必讓人民有感。

總統表示，堅持改革成果之餘，必須在內政、經濟、國防、外交等各個領域，持續強化自身的實力跟自信；這就是她所說的，2019年，就是拚民生、護民主、守主權的一年。

總統表示，為了守護民主、堅持主權，身為總統，必將帶領台灣，堅定發聲，奮起抵抗。而在拚民生的工作上，她會跟蘇貞昌分工合作，也相信蘇貞昌幾十年的從政經驗，會掌好、掌穩行政院的舵，和她一起，帶領台灣在世界變局當中克服難關，勇往直前。

蔡總統說，選後，她跟蘇貞昌有過深入直白的討論。「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」

總統表示，拚民生、護民主、守主權，這一連串的挑戰，就是需要蘇貞昌這樣的老手一起來拚。她跟蘇貞昌會一起為台灣，「衝衝衝」。

總統也肯定賴清德用「做實事」的態度，認真紮實地投入改革跟建設工作，完成很多重要的施政成果。在這當中，有許多複雜的、艱難的挑戰，但賴清德始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍然堅持崗位到最後一刻。

對於賴清德堅辭，總統說，她除了由衷的感激和不捨之外，找不到其他的言語，來形容此刻的心情。雖然，離開閣揆的職務，但是她相信賴清德仍然會很關心台灣，也很關心台灣的未來，所以仍然是台灣隊的一員，未來，為了台灣，還是會一起來打拚。（編輯：林興盟）1080111

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