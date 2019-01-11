颱風夜睡車上應變 李孟諺溫和有禮將入閣

（中央社記者張榮祥、黃旭昇台南11日電）前台南市代理市長李孟諺今天上午證實，即將接任行政院長的蘇貞昌徵詢他是否進入新內閣團隊，他也願意；是否接行政院秘書長一職，李孟諺說，無法確定，尊重長官安排。

外傳李孟諺將接任行政院秘書長，李孟諺今天接受中央社記者訪問時指出，在職務發布前，無法確定，最後「落榜」也說不定。他表示，蘇貞昌確實有徵詢是否加入新團隊，一起為國家人民打拚，他說，一切隨緣，並尊重長官的安排，若真有機會，他當會戮力以赴。

53歲的李孟諺是專業認真的水利人，曾留學荷蘭，個性溫和，有禮低調，少說話多做事，鮮少引起注意，賴清德接任行政院長，指定李孟諺代理台南市長時，看似跌破大家的眼鏡，但事實證明，選擇李孟諺看守台南的決定是對的。

「卯足全力治水」，其實是李孟諺最為人稱道的事，他長期待在北部，蘇貞昌主政台北縣（新北市升格前），李孟諺擔任代理水利局長，在2001年納莉風災時治水有功，被賴清德延攬擔任台南市政府水利局長後，每逢颱風豪雨來襲，他乾脆整夜睡在車上應變，讓風雨聲叫醒自己。

李孟諺為人老實，因沒有濃厚的政黨派系色彩，很少有民代找他麻煩；李孟諺平時在外就像是個市民，夫妻倆有時會一起出門購物，推著推車的李孟諺，沒有官架子，不注意看，還不知道他是市府的高階官員。

李孟諺在代理主政台南市時，府會相當和諧，大家都知道他只是暫時代理，重大建設的擬定及延續，有待新接任的市長敲定，也就不會刻意找麻煩，而市府各單位運作也相當順暢，甚少民怨。

李孟諺雖說只是暫代治理，也有發揮專長的時刻，去年8月豪雨侵襲，總統蔡英文到台南視察災區，李孟諺侃侃而談，讓人不經意地憶起他的水利專業。

當然，李孟諺也有幽默詼諧的一面，代理台南市長及卸下代理市長2場交接典禮，李孟諺都學賴清德撥弄頭髮，讓人莞爾，李孟諺也不諱言地說，他代理台南市長一年多，髮量少了許多。

李孟諺告別台南市當天，曾告訴媒體要回新北市中和，多陪陪家人和小孩，相隔一個多月，又傳出入閣被重用，熟識的人都為他高興，也相信李孟諺跟了賴清德6年多，銜接行政院務應該沒問題。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080111