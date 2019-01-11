賴清德推崇蘇貞昌是終結者 9局結束會得到支持

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北11日電）即將卸任的行政院長賴清德自比棒球比賽的中繼投手，他今天推崇將接任的蘇貞昌，是有經驗、魄力及執行力的「終結者」，相信在9局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。

賴清德為九合一敗選負責，今天召開臨時行政院會，率內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

賴清德說，衷心感謝蔡總統給他服務這塊土地、人民的機會，過去一年多來率領行政團隊，積極、認真執行蔡總統交付的7項任務，他與團隊也戰戰兢兢、不敢鬆懈，在許多方面也有了階段性的成果。

但賴清德表示，去年11月24日民進黨遭遇空前挫敗，固然蔡總統辭去黨主席負起政治責任，但他身為全國最高行政首長難辭其咎，也應當負起政治責任，感謝蔡總統找到最棒的人選，也感謝蘇貞昌願意承擔。

賴清德指出，蘇貞昌有經驗、魄力及執行力，如果以棒球為例，他是中繼投手，蘇貞昌就是終結者。每個球迷都知道，不管是季後賽或任何一場高強度比賽，投手經驗是無價之寶，任何事情都無法取代，要投內角、外角都要控制得很好。

賴清德最後說，蘇貞昌以終結者的角色接任行政院長，相信在9局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。

賴清德最後以台語表示，他要叫蘇貞昌一聲「前輩」，因為蘇貞昌從過去迄今的每一個決定都不是考慮自己，而是考慮別人、勇敢承擔，他要再一次祝福蔡總統，也要感謝蘇貞昌。（編輯：蘇龍麒）1080111

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