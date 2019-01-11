賴清德推崇蘇貞昌是終結者 9局結束會得到支持
最新更新：2019/01/11 14:14
行政院長賴清德（左）11日召開臨時院會，進行內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌（右）接掌閣揆，帶領新團隊。中央社記者謝佳璋攝 108年1月11日
（中央社記者游凱翔、溫貴香台北11日電）即將卸任的行政院長賴清德自比棒球比賽的中繼投手，他今天推崇將接任的蘇貞昌，是有經驗、魄力及執行力的「終結者」，相信在9局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。
賴清德為九合一敗選負責，今天召開臨時行政院會，率內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。
賴清德說，衷心感謝蔡總統給他服務這塊土地、人民的機會，過去一年多來率領行政團隊，積極、認真執行蔡總統交付的7項任務，他與團隊也戰戰兢兢、不敢鬆懈，在許多方面也有了階段性的成果。
但賴清德表示，去年11月24日民進黨遭遇空前挫敗，固然蔡總統辭去黨主席負起政治責任，但他身為全國最高行政首長難辭其咎，也應當負起政治責任，感謝蔡總統找到最棒的人選，也感謝蘇貞昌願意承擔。
賴清德指出，蘇貞昌有經驗、魄力及執行力，如果以棒球為例，他是中繼投手，蘇貞昌就是終結者。每個球迷都知道，不管是季後賽或任何一場高強度比賽，投手經驗是無價之寶，任何事情都無法取代，要投內角、外角都要控制得很好。
賴清德最後說，蘇貞昌以終結者的角色接任行政院長，相信在9局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。
賴清德最後以台語表示，他要叫蘇貞昌一聲「前輩」，因為蘇貞昌從過去迄今的每一個決定都不是考慮自己，而是考慮別人、勇敢承擔，他要再一次祝福蔡總統，也要感謝蘇貞昌。（編輯：蘇龍麒）1080111
影片來源：中央社
總統蔡英文（左）11日上午在總統府舉行記者會，宣布前行政院長蘇貞昌接任閣揆。記者會上，即將卸任的行政院長賴清德（右）致詞後，蔡總統上前擁抱致意。中央社記者謝佳璋攝 108年1月11日