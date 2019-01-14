莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手

莎拉波娃先前因禁藥問題遭禁賽，她14日以兩個6比0痛擊對手，強勢宣告回歸。（圖取自IG網頁www.instagram.com/mariasharapova）

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）俄羅斯女將莎拉波娃今天在澳洲網球公開賽逼迫對手連吃兩個象徵一局未得的「貝果」，強勢宣告回歸，讓對手淚灑球場。西班牙選手納達爾也在男單首輪毫不留情以直落三獲勝。

2008年澳網冠軍莎拉波娃（Maria Sharapova），因禁藥問題遭禁賽，2017年回歸後始終未能在大滿貫等級賽事有出色表現，但她今天以兩個6比0展現她的企圖心，痛擊英國女將達特（Harriet Dart），讓達特帶著淚水結束比賽。

打了15次澳網、3次殺進決賽的莎拉波娃說，她很開心傷癒復出後，能輕鬆闖過這關，她說：「這對我的腿、我的肩膀來說，是很好的試煉。」

她也提到：「我仍過著努力克服傷痛的日子，然而今天我覺得自己做對了一切的事情，順利獲勝晉級。」

17次大滿貫賽冠軍得主納達爾（Rafael Nadal），2018年球季因腳傷動刀，不得不縮短他的賽季，今天他以6比4、6比3、7比5，在澳網首輪擊敗持外卡參賽的地主選手達克沃斯（James Duckworth）。

看不出傷勢疑慮的2009年澳網冠軍得主納達爾說：「在（休養）好幾個月後回歸並不容易，尤其要對抗每一分都打得超級有侵略性的對手。」

他並說：「我在這裡感到精力十足。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1080114