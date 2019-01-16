勇士給金塊下馬威 首節51分創NBA紀錄[影]

美國職籃NBA金州勇士15日首節就給暫居西區龍頭的金塊下馬威，靠著柯瑞等人的三分彈狂砍51分，寫下聯盟首節得分紀錄。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社丹佛15日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天前來丹佛踢館，交手暫居西區龍頭的金塊。勇士首節就給金塊下馬威，靠著柯瑞等人的三分彈襄助狂砍51分，寫下聯盟首節得分紀錄。

根據球員數據及薪資統計網站basketball-reference.com，這是NBA球隊首節得分新紀錄。先前單隊最高首節得分為50分，由5隊共同保持，最近是由鳳凰城太陽在1990年11月10日締造。

勇士首節能創紀錄，三分球彈如雨下是主要原因。柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）有如神助，首節共投進10顆三分球，其中柯瑞4顆，杜蘭特和湯普森各3顆。

首節打完勇士以51比38領先，兩隊第一節總得分89，也僅比聯盟首節總得分紀錄91分差2分。目前保持首節總得分紀錄的是猶他爵士和丹佛金塊，在兩隊1982年4月10日交手時合力創下。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080116