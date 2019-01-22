春節假期看病免驚 醫院除夕至初三2成有開診

健保署22日公布統計，全台醫院除夕至初三開診率約20%至25%，基層診所也有3%至10%。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北22日電）春節9天連假將至，但流感疫情進入高峰期，生病該上哪看病引發擔憂。健保署今天公布統計，全台醫院除夕至初三開診率約20%至25%，基層診所也有3%至10%，民眾可善用App查詢。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天受訪時表示，為了鼓勵醫院週末開診，去年11月起地區醫院若願意在假日開診，週六每就醫人次多給付100點、週日150點，其他人力成本扣除診察費、藥費、特材，另外給予10%至30%加成作為鼓勵。

李伯璋說，健保署考量春節假期看診問題，決定將春節比照週末假日，給予地區醫院看診的補助，開診資訊已公布在「全民健保行動快易通」App上，方便民眾查詢。

健保署醫務管理組專門委員林淑範表示，截至昨天為止，醫學中心、區域醫院、地區醫院等「醫院級」醫療院所登錄率達100%，除夕至初三平均開診率約20%至25%，初四過後恢復正常開診狀況。

林淑範指出，基層診所方面春節開診登錄率達97%，但因基層診所假日開診補助較少，加上診所醫師較注重生活品質，除夕至初三開診率僅約3%至10%。

她強調，「全民健保行動快易通」不只可查詢醫療院所每一天的開診狀況、分別有哪些科別可看訓，也可查詢藥局的開診狀況，三高、心血管疾病等使用慢性病連續處方箋的患者，不必等到醫院開診，也可到藥局領藥。（編輯：管中維）1080122