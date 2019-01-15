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流感病毒與中日韓同步 春節出遊當心防疫

最新更新：2019/01/15 15:40

（中央社記者張茗喧台北15日電）疾管署今天表示，流感季報到以來，發現流感的主要病毒株從H3N2轉換為H1N1，與日本、韓國、中國大陸同步，50至64歲是主要危險族群，提醒春節出遊前先打流感疫苗。

衛生福利部疾病管制署今天舉辦疫情週報，疾管署副署長羅一鈞表示，根據統計，國內上週（1月6日至1月12日）類流感門急診就診人次共8萬8725人次，呈現上升趨勢，目前已超過流行閾值進入流行期。

羅一鈞指出，由於今年是暖冬，流感比往年晚了半個月才報到，但這幾週以來，流感主要流行的病毒株已經從H3N2轉換為H1N1，該病毒3年前曾在台灣引起大流行，50至64歲的中壯年族群是高風險族群，疾管署為此將中壯年族群納入公費流感疫苗接種對象。

羅一鈞強調，不論是H3N2還是H1N1，公費流感疫苗都有涵蓋到，根據統計，目前50至64歲族群流感疫苗接種率約17%，上週新增的49例流感併發重症病例當中，以65歲以上占49%最多，其次就是50至64歲族群、占約30.6%。

他坦言，過去得過流感的民眾，對於流感來襲時確實會有多一點點保護力，但H1N1是2009年才出現的新型流感，不僅過去的保護力都派不上用場，人體對於沒接觸過的病毒，免疫反應也會更為強烈。

值得注意的是，台灣人旅遊愛去的韓國、日本、香港、中國大陸等地流行的型別均為H1N1，其中香港近期通報多起孩童感染流感嚴重個案、日本病例數也在快速增加。

羅一鈞提醒，民眾春節到國外旅遊，也應留意手部衛生，避免至人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

疾管署也呼籲，如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並先至鄰近的公費藥劑合約醫療機構就醫，如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。（編輯：黃于）1080115

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