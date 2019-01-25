女兒感人信追思嚴凱泰：有天開你的車去看你

（中央社記者田裕斌台北25日電）裕隆集團今天替前董事長嚴凱泰舉辦感恩音樂會，14歲長女Michelle寫了封信給嚴凱泰，告訴嚴凱泰：「最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了」，現場來賓聞之動容。

嚴凱泰40歲時，長女Michelle才出生，格外疼惜，父女關係深厚。

父親過世後，Michelle寫了一封信悼念父親，成為整場追思嚴凱泰的音樂會上，最感人的一幕。

Michelle信中描述知道父親生病後，在病床邊牽著父親哭，「希望你聽得到，也就像你第一次聽到我的哭聲，我們的第一次互動，13年前的你和13年後慌張的我」。

「最想念的話都已經寫下，伴隨著你出門了，請不要擔心，我沒有再哭了，但我想你了，有一天我會拿到駕照開你的車去看你。」

除了Michelle的信之外，遺孀嚴陳莉蓮在現場播放預錄好的費玉清歌曲「白雲常在天」，伴隨著嚴凱泰抱著兒女以及嚴陳莉蓮的全家福照片，讓現場的朋友深深感受到嚴家人對他深深的愛。

媒體人陳文茜也在音樂會上分享，心中的嚴凱泰是一位溫暖的企業家，過去以來默默行善，也收到成疊受贈者的手寫卡片，這些是許多人都不知道的溫暖小故事，卻因為在台灣偏鄉各地發生改變了力量，給予這片土地更多溫暖與生命力。

裕隆集團25日舉辦嚴凱泰感恩音樂會，集團執行長嚴陳莉蓮（中）帶領決策委員上台，宣示將完成嚴凱泰國車國造的未竟使命。（裕隆提供）中央社記者田裕斌傳真 108年1月25日

嚴凱泰長女追思信全文：

沒有人跟我說 你的病很嚴重

因為大家都認為你會好

沒有人跟我說 你可能不會好

因為你一直相信你會好

沒有人跟我說 你不在的時候

我該怎麼辦

直到那個周末 我問 爸鼻怎麼了

他會好嗎？

才知道為什麼爸鼻這次還沒出院回家

你們大人都是這樣 拐彎抹角

不知道我心中早已經充滿了疑問

那個黃昏 在病床邊

我牽著你哭

因為我說不出話來了

說不出話了

所以我一直哭 一直哭

希望你聽得到

也就像你第一次聽到我的哭聲

我們的第一次互動

13年前的你和13年後慌張的我

你一定知道

也一定有聽到 而且偷偷的笑在心裡

那是我們最常在一起的地方

我已經不再哭了 很快就回學校上課

繼續跟弟弟混在一起

你還在 還在媽咪、弟弟和我的身旁 等一下就要一起去亞都吃飯

走吧 備車

只是這次你先出門了

你的愛穿過陽明山 繞過月球 遠到星塵無窮的邊際 那麼長

那麼安靜 那麼溫暖

而我對你的愛呢

就是從星塵無窮的邊際

再回飛到陽明山

文園的客廳和房間門口

你探頭問 小嚴 小小嚴 小嚴 小小嚴 你們在忙什麼呀

我們很少回應你 因為你不就在門邊嗎

就讓時間停在那一刻好嗎 好希望時光永遠就停在那時刻 我和弟弟房門外 探頭的你

好不好呢 爸鼻 好不好呢 好不好呢

最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了

請不要擔心 我沒有再哭了 但我想你了

有一天我會拿到駕照 開你的車 去看你（編輯：林沂鋒）1080125