停私家車占學生空間 國中校長申請退休火速核准

新北市立欽賢國民中學校長游文言遭爆以私家車停校園占學生空間，事件曝光後他已申請退休獲准。（圖取自新北市欽賢國中網頁www.cejh.ntpc.edu.tw）

（中央社記者黃旭昇新北25日電）私家車停校園遭指占學生空間的新北市立欽賢國民中學校長游文言今天晚間電話向新北市政府教育局申請於2月1日退休，教育局火速准退，後續將進行簽請核准行政程序。

蘋果日報報導，游文言將4輛賓士停放校內學生平時雨日遊戲、打球的地方，剝奪學生休憩空間，甚至為保養老賓士車，竟將車內電瓶拿到理化教室充電。

教育局表示，媒體報導後派督學查證，游文言坦承確實是他的汽車，但都是中古或報廢車輛，買來當備料拆零件用途，停放位置為山坡地建築物柱子旁閒置空間，不影響學生活動空間。

教育局說，游文言稱是利用課餘時間把車子開到停車場曬太陽，未耽誤教學及行政工作。

不過，教育局表示，學校為教育場所，不應為個人占用，除要求儘速移走所有車輛，已「嚴厲譴責」並糾正游文言行為，同時移送校長成績考核委員會「嚴懲」，及送政風處理。

教育局說，游文言已移除全部車輛，約晚間8時許接獲游文言電話告知稱造成社會觀感不佳深感抱歉，口頭向教育局申請於2月1日退休。

教育局表示，已准予游文言屆齡退休。

游文言稍早受訪表示，這4輛車是報廢車輛，但部分零件或內裝、輪框堪用，基於環境保護、惜福理念，以一輛車約新台幣一萬餘元到數萬元買進，作為使用中的車輛維修替代品。

游文言說，他將車停在建築物柱子旁，以不影響學生使用場所為原則，但使用公家場所土地「仍是犯錯」。（編輯：李明宗）1080125