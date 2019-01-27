蘇揆指示防兒虐速補強 政院29日跨部會討論

（中央社記者顧荃台北27日電）近日兒虐事件頻傳，政委林萬億今天表示，行政院長蘇貞昌指示「該修法就修法，該補強的破洞盡快找到對策」，因此29日將召開跨部會會議，尋找未列入高風險通報範圍的脆弱家庭。

近日發生多起家暴或兒虐案件，如新北蘆洲的林姓男子因肉圓未加辣對妻兒家暴；台南1歲女童疑遭凌虐致死案。

林萬億表示，兒虐是社會安全網中的重大議題，蘇貞昌指示「該修法就修法，該補強的破洞盡快找到對策」，因此他29日將召集跨部會會議，包括衛福部、法務部、教育部、勞動部、內政部等中央部會，以及地方政府和學者專家，針對現有兒虐事件的通報系統、緊急介入方案等進行通盤檢視，盤點社會安全網有哪些漏洞，進一步進行整合。

林萬億指出，現在各地方政府都有在通報高風險家庭，但近期發生的這些案件都不在通報名單內，表示社會安全網的服務沒有到位；要盡快尋找出親子功能脆弱的群體，納入脆弱家庭服務方案與社會安全服務網的範圍當中，例如未成年父母、同居撫養、離婚單親等族群。

林萬億說，預計會中衛福部將報告目前進行中的「春節關懷訪視專案」與「脆弱家庭育兒指導服務方案」的進度與成效；法務部也正與衛福部研議，是否能把6歲以下病死兒童從行政相驗改為司法相驗，屆時會中也會討論如何合作。

另外，林萬億表示，目前全國社福中心有134處，希望今年能再增設15個以上，會中也將與地方政府討論適合作為社福中心的地點，希望儘早達到每15萬人就會有一個社福中心、社福人力達到3000人以上的目標。（編輯：黃國倫）1080127