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虐童頻傳 各界反應
近日發生多起家暴及虐童案件，總統蔡英文表達高度重視，提醒國人社區是守護家庭的前哨，更多通報、更少遺憾。行政院長蘇貞昌則說，相關事件人神共憤、天地不容，呼籲地方政府重視第一線執行上的缺漏。民團呼籲政府重視兒虐議題，也呼籲立委不要只是譴責暴力卻無作為。
新聞專題
虐童頻傳 各界反應1/10

兒虐新政策 檢察官第一時間介入偵辦

最新更新：2019/01/23 18:06
影片來源：衛生福利部保護服務司 YouTube頻道

（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部今天公布最新兒虐政策，重大兒虐案件檢察官第一時間介入偵辦外，6歲以下兒童死亡相驗案件4月起實施死因檢核表、與衛福部合作兒童死亡回顧計畫，避免類似死亡再發生。

法務部檢察司專責婦幼案件的檢察官蔡沛珊表示，兒虐政策分成三個面向，檢察官及早介入重大兒虐案件偵查部分，過去必須由警局做好筆錄，檢附相關資料移送到地檢署後，檢察官經分案才開始偵辦的做法，改為各地檢署與警政、衛政、社政建立聯繫窗口，暢通橫向聯繫管道，檢察官接獲重大兒虐消息後，第一時間即刻進行了解，並直接保全證據，避免證據被滅失。

蔡沛珊說，6歲以下兒童死亡案件，現況分為病死的行政相驗，由醫院及衛生所開立死亡證明書，每年約700件，以及非病死的司法相驗，由檢察官開立死亡證明書，每年約300件。

「6歲以下的兒童，本身沒有自我保護的能力」，蔡沛珊說，因此相關機關都應該要特別重視這類案件，因此必須就死亡原因進行嚴密檢視並填具死因檢核表，才可以將案件偵結，例如必須去釐清兒童的照顧者是誰以及家族背景，家人是否有施用毒品，如果說有毒品前科，兒童相驗時，就須抽取血液釐清有沒有毒藥物中毒的情況。

檢察官在司法相驗填具死因檢核表部分，將從4月起實施，未來則希望衛生所對6歲以下兒童相驗並開立死亡證明書部分由檢察官來負責，但此與衛福部職權有關，將於跨部會時討論。

蔡沛珊說，就已偵結的司法相驗案件，法務部擇定4個地檢署（台中、高雄、橋頭、花蓮）與衛福部國民健康署合作6歲以下兒童死亡回顧計畫，避免兒童有相類似意外或死亡發生的可能性，像在歐美國家這樣的死亡回顧計畫行之有年，數據顯示可降低1/4兒童死亡的數目。

舉例來說，一個湖造成很多小朋友溺水，小朋友溺水之後不是在湖邊當場死亡，都是送到醫院後才死亡，因經過醫院急救，所以死亡證明書上列的地點都是急救的醫院，這樣看不出來湖有什麼問題，如果有死亡回顧機制，把事故發生地也列入，資料經彙整檢視，就會發現這個湖本身是危險的水域，可促使行政機關做出政策，去預防並降低未來死亡的發生。（編輯：李錫璋）1080123

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