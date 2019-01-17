杜絕家暴虐童 民代建議加強親職教育等多方著手

（中央社記者王揚宇台北17日電）鑒於近日兒虐事件頻傳，3位新北市女性議員今天分別建議，現有評鑑制度要檢討、建立吹哨者制度鼓勵檢舉等；民進黨立委蘇巧慧也說，加強親職教育也是很重要的一塊。

從近期的新北市永和區某托嬰中心涉虐童案，再到台南1歲多女童疑遭虐死案，引起社會關注、民眾氣憤；蘇巧慧今天與新北市議員張維倩、彭佳芸、林裔綺共同召開「媽媽不再哭泣，孩子免於恐懼」記者會。

蘇巧慧說，西元2017年台灣有11萬多件的家暴通報案，換算起來每5分鐘就有一件家暴案，兒虐案件部分，2016年統計就有超過4萬件；而0到6歲兒童照顧相關法規不停翻修，但因分屬兩大法律、兩大主關機關，規範的高度及密度不盡相同。

蘇巧慧指出，中央與地方一起聯手保護兒童權益，在托嬰中心、幼兒園是一個部分，另外一塊就是家庭內，家長的親職教育該如何加強，也是可以著力的點。

張維倩說，托嬰中心、幼兒園因是封閉環境，外界無法看到裡面的運作狀況，希望可以建立一個吹哨者制度，鼓勵所有老師、員工舉報不法情事。

彭佳芸建議，這次在新北市永和區發生涉嫌虐童的托嬰中心，評鑑是甲等，未來評鑑制度是否能把家長意見納入。林裔綺則說，建議政府建立全國統一的透明平台，將違法的幼兒機關公告及列管等。（編輯：鄭雪文）1080117