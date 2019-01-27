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新聞專題
虐童頻傳 各界反應
近日發生多起家暴及虐童案件，總統蔡英文表達高度重視，提醒國人社區是守護家庭的前哨，更多通報、更少遺憾。行政院長蘇貞昌則說，相關事件人神共憤、天地不容，呼籲地方政府重視第一線執行上的缺漏。民團呼籲政府重視兒虐議題，也呼籲立委不要只是譴責暴力卻無作為。
新聞專題
虐童頻傳 各界反應3/12

鼓勵托育人員揪兒虐惡行 衛福部擬推吹哨者制度

最新更新：2019/01/27 16:11

（中央社記者張茗喧台北27日電）托育機構兒虐案頻傳，有立委提議建立吹哨者制度，鼓勵托育人員通報。衛福部長陳時中今天對此表示認同，認為托育機構即便有監視器也可能有死角，盼藉此讓吹哨者更無後顧之憂。

新北市日前有一名父親因兒子代買肉圓沒加辣，對妻兒拳腳相向，托育機構兒虐事件更是從未間斷，引發父母恐慌。

立委蘇巧慧及多名新北市議員日前提議建立吹哨者制度，鼓勵托育機構人員勇於通報。衛生福利部部長陳時中今天接受電視節目訪談時，對此構想表示認同，他表示，目前許多托育機構會要求員工簽署內部保密條款，若有吹哨者制度，可以讓吹哨者更無後顧之憂。

陳時中指出，遭受虐待的孩子可能出現情緒驚恐等變化，但若兒虐事件發生在托育機構內，一般人或家長可能難以察覺，且部分托育機構即便在孩子活動空間裝有監視器，仍可能有看不見的死角，一旦發生兒虐事件，父母也無從得知。

至於發生兒虐案件的家庭，也將由社工師介入關懷，重建、恢復家庭功能，接受幫助的個案家庭及一般民眾應相信社工師的專業，社工人員會嚴格保護個案家庭的個資及隱私。

陳時中指出，目前社會安全網已編列3年約新台幣68億元預算，將增加1856名社工等人員，人力也將從目前的1000多人增加到3000多人，讓社會安全網越來越密集，並建立完善的預警、通報、追蹤及資訊系統，相信家暴、兒虐事件會越來越少。

陳時中強調，孩子並不是家長的財產，很多家長的觀念可能需與時俱進，未來除了建立吹哨者制度，目前也可以透過113保護專線或「社會安全網 關懷e起來」網站（https://ecare.mohw.gov.tw/）通報或諮詢兒虐、家暴事件。（編輯：黃于）1080127

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