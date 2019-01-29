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新聞專題
虐童頻傳 各界反應
近日發生多起家暴及虐童案件，總統蔡英文表達高度重視，提醒國人社區是守護家庭的前哨，更多通報、更少遺憾。行政院長蘇貞昌則說，相關事件人神共憤、天地不容，呼籲地方政府重視第一線執行上的缺漏。民團呼籲政府重視兒虐議題，也呼籲立委不要只是譴責暴力卻無作為。
新聞專題
虐童頻傳 各界反應1/10

防兒虐 未成年懷孕與幼兒未準時打疫苗將納通報

最新更新：2019/01/29 18:02
為了找出兒虐黑數，衛福部正在布建「全方位兒童醫療照護網絡」，未來醫院將透過出生紀錄追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若未準時施打，醫院須及時通報。圖僅為示意。（中央社檔案照片）
為了找出兒虐黑數，衛福部正在布建「全方位兒童醫療照護網絡」，未來醫院將透過出生紀錄追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若未準時施打，醫院須及時通報。圖僅為示意。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北29日電）近日兒虐事件頻傳，政務委員林萬億今天說，為找出兒虐黑數，未來當醫院或學校發現未成年懷孕的小媽媽，需通報或轉介；幼兒未準時打預防針，醫院也要通報以及早追蹤其家庭狀況。

行政院長蘇貞昌指兒虐事件是「人神共憤、天地不容」，並指示「該修法就修法，該補強的破洞盡快找到對策」，林萬億上午召開跨部會會議，盤點現行社會安全網作法與漏洞，以尋找未列入高風險通報範圍的脆弱家庭。

林萬億指出，根據統計，重大兒虐事件9成是6歲以下兒童，3歲以下受害者占81%，1歲以下的兒虐受害者則有40%。去年通報至兒少保護系統者共有5萬9936件，但開案率僅19.6%，這代表儘管有兒少保護或家防通報系統，但仍有潛在的兒虐黑數。

林萬億說，為找出這些兒虐黑數，衛福部正在布建「全方位兒童醫療照護網絡」，未來醫院將透過出生紀錄來勾稽追蹤6歲以下兒童施打預防針的紀錄，若沒有按時施打，要及早發現、及早介入。衛福部預計3月可將此案報行政院核定後實施。

另外，林萬億表示，之前發生的台南一歲女童疑遭凌虐致死案，女童的母親未成年懷孕、生產，但沒有被社會安全網掌握，這是因為過去認為未成年懷孕不算兒虐案件，不一定會通報社福單位，但顯然未成年懷孕的家庭功能不夠完善，因此將把未成年懷孕納入脆弱家庭或社會安全網之中。

林萬億說，平均每年約有700、800名未成年懷孕的小媽媽，之後將從醫院和學校雙管齊下，一旦學校發現未成年懷孕的學生，或醫院發現有未成年產檢、生產，需通報或轉介社福系統。

他又說，政府也將持續布建社會安全網，希望到2020年時達到建置154個社會福利中心、社工人力3021人的目標。（編輯：李信寬）1080129

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