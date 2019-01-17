虐兒致死可處無期徒刑 朝野共識儘速修法

（中央社記者王揚宇、范正祥、陳俊華台北17日電）行政院版的中華民國刑法修正草案明定，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，若因而致死可處無期徒刑；朝野立委盼將修法列下會期優先法案，獲取共識。

立法院長蘇嘉全今天主持黨團協商達成共識，立法院下會期自2月15日起開議；開議日當天會邀請行政院長蘇貞昌至立法院進行施政方針報告並備質詢。

今天的黨團協商除討論下會期開議日等案，鑒於近日兒虐事件頻傳，協商時各黨團提及如何預防及修法重罰，也盼下會期將相關修正案列優先法案。

行政院版的中華民國刑法修正草案中明定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，刑度由現行的5年以下有期徒刑，改為處6個月以上5年以下有期徒刑。若因而致人於死者，草案中也新增，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

政院版的刑法修正草案，去年9月送進立法院後，已一讀付委，待司法及法制委員會排案審查。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，刑法第286條修正案，目前在立法院有16個版本，若是修兒少法也有14個版本，社會安全體系未來要如何加強，以及法律案如何修正，下會期列入優先法案。

現行刑法第286條 對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。

意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗說，要防止虐童事件一再發生，除強化社會安全網、要求地方政府落實執行外，假設沒開臨時會，為表示立法院對修正相關刑法加重其刑的重視，各黨團看能否在開議後，同意將這些修正草案從委員會抽出來逕付二讀，進行朝野協商，趕快完成三讀，這樣比開臨時會更快。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，列為優先法案就會儘速積極處理，除了刑責加重外，更要考慮如何讓社會安全網的建構更趨完整，至於要不要抽出逕付二讀，大家再來討論。

親民黨立法院黨團幹事長周陳秀霞說，兒少保護不能只著重在後端補救，而是要做前端的預防；根據統計，虐童原因有3至4成是因為家長缺乏親職教育，因此除了修法外，如何加強社會安全網等更加重要，希望行政部門做專案報告，讓國人了解政府相關作為，下會期也把相關修正法案列為最優先法案。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，因為其他三個黨團不支持召開第二次臨時會，時力只有5個立委，也不夠連署到1/4的門檻來開臨時會，才希望下會期早點開議。開議後行政院長蘇貞昌會先報告施政方針、總質詢，希望委員會能整合相關議案來討論，這也牽涉到衛生福利部、法務部等，若沒辦法開二次臨時會，至少新會期委員會能先行審議。（編輯：張均懋）1080117